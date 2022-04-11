المآثر التي كرست فريدي رينكون في كرة القدم

هذه ليست ساعات سهلة لأحد أصنام كرة القدم الكولومبية الذي تعرض لحادث في الساعات الأولى من يوم الاثنين، عندما اصطدم بسيارته حيث كان يسافر بحافلة نقل عام في مدينة كالي، ويتم حجز توقعاته، وفقًا لآخر تقرير طبي صادر عن عيادة إمباناكو حيث يتم احتجاز اللاعب السابق.

كان لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 55 عامًا يعمل كمعلق رياضي وكان في السابق جزءًا من طاقم تدريب خورخي لويس بينتو عندما كان على رأس ميلوناريوس في عام 2019.

عندما يسمع اسم فريدي يوزيبيو رينكون، تعود الذاكرة إلى إيطاليا 90، عندما سجل هدف القرعة في خضم المباراة، وهي إحدى النتائج التاريخية لكرة القدم الوطنية.

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عاد فريق كولومبيا إلى بطولة العالم بعد 28 عاما من الغياب وترك في المجموعة D التي كانت تتألف من يوغوسلافيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا القوية، الوصيف العالمي في ذلك الوقت.

على وجه التحديد، كانت المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات من تلك التي قادها فرانسيسكو ماتورانا هي Teutons. جاء Tricolor من الفوز على طيران الإمارات في بدايته ومن الهزيمة أمام يوغوسلافيا، لذلك كان يجب أن يكون له نتيجة جيدة للتأهل على الأقل كأفضل ثلث.

كانت المباراة قريبة جدا ولكن في 88 غادر الأوروبيون وفتحوا الحساب من خلال بيير ليتبارسكي، مما أدى إلى تعقيد التطلعات للتأهل لجولة 16. ومع ذلك، حققت كولومبيا الملحمة بعد مساعدة بارعة من كارلوس إل بيب فالديراما جزء من فريدي رينكون، الذي حدد بساقه الطويلة بودو إيلغنر من خلال منتصف ساقيه.

عندما تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لذلك الهدف التاريخي، أعلن فريدي رينكون أنها لحظة لا ينساها أبدًا بسبب ما تعنيه للبلد، الذي يحتاج إلى انتصار بسبب الوضع الصعب الذي كان يشهده خلال تلك السنوات.

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