اعتقلت الديكتاتورية الكوبية مرة أخرى بيرتا سولير، زعيم السيدات في الأبيض

تم إطلاق سراح المنشقين الكوبيين بيرتا سولير, زعيم حركة المعارضة سيدات في وايت, وزوجها, زميلها المنشق أنجيل مويا, في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن اعتقلوا ليوم الأحد الثاني عشر على التوالي في هافانا من قبل عملاء ديكتاتورية كاسترو.

وذكر مويا على حسابه على فيسبوك أنه تم القبض عليه هو وسولر في الساعة 10.45 صباح الأحد «من قبل القوات القمعية المشتركة لأمن الدولة والشرطة الوطنية أثناء مغادرتهم المقر الوطني لاس داماس دي بلانكو»، الواقع في حي هافانا في لوتون.

واوضح مويا انه تم نقلهما الى وحدات الشرطة فى بلديتى غواناباكوا وكوتورو حيث فرضت كل منهما غرامة قدرها 150 بيزو كوبى (ما يعادل 6.25 دولار بسعر الصرف الرسمى) وتم اطلاق سراحهما بعد الساعة الثانية من صباح يوم الاثنين بقليل.

تم القبض على أعضاء «السيدات في الأبيض» في نهاية كل أسبوع منذ أن أعلنوا في يناير أنهم، كما كان قبل الوباء، سيخرجون مرة أخرى إلى الشوارع، وهذه المرة من قبل أولئك الذين اعتقلوا في احتجاجات 11 يوليو من العام الماضي.

وشكلت حركة السيدات في البيض مجموعة من النساء من أقارب 75 منشقا وصحفيا مستقلا اعتقلوا وحكم عليهم في آذار/مارس 2003 بالسجن لفترات عالية في أعقاب موجة القمع التي شنها النظام الكوبي، المعروفة باسم «الربيع الأسود».

Berta Soler y su esposo Ángel Moya fueron detenidos arbitrariamente en La Habana

بدأت زوجات وأمهات وأقارب آخرين لهؤلاء السجناء سلسلة من مسيرات الأحد تدعو إلى إطلاق سراحهم وأصبحوا رمزًا للمعارضة. في عام 2005، حصلت The Ladies in White على جائزة ساخاروف لحرية الضمير من البرلمان الأوروبي.

انتقد الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات، واصفا إياها بأنها سياسية.

وادعت السلطات الكوبية، من جانبها، أنها معادية للثورة تحاول انتهاك السيادة الوطنية بناء على أوامر من الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، ذكرت منظمة المدافعين عن السجناء أن هناك حاليا 1027 سجينا سياسيا في كوبا، معظمهم (894) نتيجة مظاهرات المعارضة في يوليو من العام الماضي.

وتفيد هذه المنظمة، التي تنشر قائمة السجناء السياسيين في الجزيرة الكاريبية كل شهر، أن 38 من هؤلاء المعتقلين والمدانين هم قاصرون، وأصغرهم في الثالثة عشرة من العمر، و 42٪ منهم اتهموا بالفتنة.

مقارنة بالعام السابق، لاحظوا أن أبريل من العام الماضي بدأ بـ 140 سجينًا سياسيًا، وهو رقم زاد بشكل كبير بعد احتجاجات 11 يوليو، حيث خرج الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على ديكتاتورية ميغيل دياز كانيل لصرخة «الحرية».

La ONG Prisoners Defenders reportó que en este momento hay más de mil presos políticos en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

ويؤكد المدافعون عن السجناء أن أكثر من 5000 شخص اعتقلوا في احتجاجات عام 2021 وأن أكثر من 1500 شخص تمت محاكمتهم جنائيا.

في المجموع، تندد المنظمة بـ 1,204 سجين سياسي في الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022.

واتهم المدافعون عن السجناء، الذين ينددون باستمرار الوضع السياسي في كوبا، النظام الكوبي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي «بتعذيب» «السجناء السياسيين» في الجزيرة، في تقرير قدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة: