لم يتجاوز فريق كولومبيا للسيدات تحت 20 عامًا القرعة ضد فنزويلا

حقق فريق كولومبيا للسيدات تحت 20 عامًا هدفًا مع فنزويلا في الموعد الثاني لأمريكا الجنوبية من الفئة التي تقام في الأراضي التشيلية. أضاف فريق القهوة التعادل الثاني على التوالي بعد المباراة غير المباشرة في أول ظهور له ضد الأرجنتين.

تعرض الكولومبيون في الدقائق الأولى من قبل فنزويلا، والتي، مع الضغط العالي، ولدت أخطاء في الخروج من كولومبيا التي يمكن أن تصمد أمام هجمات فينوتينتو فقط.

بعد 8 دقائق، فإن الخيار الأول للعب للحدود الحادية عشرة سيأتي من خلال ركلة ركنية من قبل رايدرلين كاراسكو، الذي أغلق أمام المركز الأمامي، لكن ناتاليا جيرالدو كانت يقظة وتجنبت سقوط جسارتها.

جاء الخيار الأكثر وضوحًا بعد حوالي 40 دقيقة من التهور داخل منطقة آنا ماريا غوزمان، التي أسقطت ماريانييلا خيمينيز ولم يتردد قاضي الاجتماع في الإشارة إلى أقصى عقوبة لصالح فنزويلا.

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الشخص المسؤول عن تنفيذ العقوبة هو اللاعب كيمبرلي كامبوس, الذي حصل على تسديدة ضعيفة عقدتها ناتاليا جيرالدو, الذي كان الرقم العظيم في الشوط الأول لـ Tricolor.

بالنسبة للمرحلة الثانية، ستأتي مشاعر المباراة، أولاً بتسديدة يسارية من قبل ماريانييلا خيمينيز، التي، بفضل التدخل الاحترافي لناتاليا جيرالدو، احتفظت كولومبيا بصفر.

في سن 52، فتحت كولومبيا النتيجة من خلال جيزيلا روبليدو، التي تغلبت على الملحمة الدفاعية الفنزويلية بسرعة لإنهاء اليمين وتغلب على مقاومة حارس المرمى هيلاري أزويجي.

ومع ذلك، بعد ثماني دقائق ستكون المباراة متساوية بعد مباراة ركنية، وعدم تركيز الدفاع الكولومبي سمح لكيمبرلي كامبوس بإجراء المباراة النهائية 1-1.

رثى كابتن الفريق الكولومبي ماريا كاميلا رييس للخيارات المفقودة لفنزويلا التي حرمتهم من فوزهم الأول في المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الساعة الثانية فاز «Albiceleste» على بيرو 3-0 وأوامر المجموعة A، في حين انخفض «الإنكا» في عروضهم الثلاثة. أما أولئك الذين يقودون كارلوس بانياغوا في المرتبة الثالثة في المنطقة بنقطتين، أي أقل من تشيلي وفنزويلا.

ستكون مباراة كولومبيا القادمة ضد بيرو يوم الخميس 12 أبريل الساعة 3:00 مساءً بينما ستلعب فنزويلا تشيلي حوالي الساعة 5:30 مساءً.

في Pool B، تتصدر البرازيل ست نقاط تليها الإكوادور وأوروغواي بثلاث في حين أن بوليفيا وباراغواي ليس لديهما وحدات.

التكوينات:

كولومبيا:

ناتاليا جيرالدو؛ آنا ماريا جوزمان، أنجيلي بارون، كيلي كايسيدو، كيلي سيسو؛ إليانا إزكييرو، ليسيوم سيرنا، غابرييل رودريغيز، ماريا كاميلا رييس، جيزيلا روبليدو؛ إنغريد غيرا.

فنزويلا:

هيلاسي أزواجي; فابيولا سولورزانو, آنا بولا فرايز, غابرييلا أنغولو, ماريانييلا خيمينيز; باربرا أوليفيري, رايدرلين كاراسكو, سابرينا أراوجو إلورزا, زولايكار ميلانو, باربرا مارتينيز; كيمبرلي كامبوس.

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