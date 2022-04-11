فاز إلغاء الانتداب بالمشاورة الشعبية: شارك ما يصل إلى 10.2 مليون مكسيكي

CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

في يوم الأحد 10 أبريل، تم إجراء التمرين التشاوري لإلغاء الانتداب، والذي يهدف إلى معرفة ما إذا كان شعب المكسيك يريد أن يستمر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في المنصب الذي تم انتخابه، وعلى الرغم من أن مشاركة المواطنين ليست كافية لتكون ملزمة، فمن الملاحظ أن كانت أكبر بأغلبية ساحقة من الاستشارة الشعبية في العام الماضي.

وهو أن المعهد الوطني للانتخابات (INE) قدم التقديرات الرسمية لهذه العملية الاستشارية، والتي تقدم استجابة محتملة من كتلة الناخبين في الجمهورية وتشير إلى أنه بالمقارنة مع المشاورة الشعبية لعام 2021، تحدث المكسيكيون ثلاث مرات أخرى للتعبير عن رأيهم في ما إذا كان الرئيس يبقى أو سيذهب بعيدًا.

وفقًا للأرقام الرسمية، من أصل 92 مليون 823 ألف 216 مواطنًا يشكلون السجل الانتخابي الوطني، ذهب ما بين 17.0٪ و 18.2٪ إلى صناديق الاقتراع. وهذا يعني أن ما بين 15.7 مليون و 18.8 مليون شخص صوتوا، وصدقت الغالبية العظمى منهم على استمرار AMLO كرئيس للسلطة التنفيذية الفيدرالية.

يجادل INE بأن النسبة المئوية التي صوتت لصالح لوبيز أوبرادور لمغادرة الرئاسة تتراوح من 6.4٪ إلى 7.8٪، وبالمثل، تراوحت نسبة الامتناع عن التصويت من 1.6٪ إلى 2.1٪، في حين تتراوح تعبيرات التصديق بين 90.3٪ و 91.9٪، وهذا هو السبب في أن الأرقام كانت لصالح الرئيس.

ومقارنة بالمشاورة الشعبية التي اقترحت الشروع في تحقيق ضد الرؤساء السابقين للمكسيك بحيث يمكن، على أي حال، الشروع في إجراءات قضائية ضدهم، فإن تلك الممارسة قد حققت مشاركة صافية لـ 208 6663 مواطنين، أو ما يصل إلى 10.2 مليون شخص أقل.

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