إلغاء الانتداب: من كانا حاكمي المعارضة اللذين جاءا للتصويت

في يوم الأحد 10 أبريل، تم عقد مشاورة إلغاء الانتداب التي خضع لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، من أجل معرفة ما إذا كان - نصف حكومته - قد فقد ثقة المواطنين الذين منحوه الفوز في انتخابات 2018 أم لا.

ومع ذلك، فقد سرقت بعض النقاط انتباه هذا الحدث، حيث كان هناك أشخاص مقربون من المعارضة جاءوا للإدلاء بأصواتهم، بحجة أنه، كموظفين عموميين، كان التزامهم بالمشاركة في ممارسة الديمقراطية التشاركية.

كان من بينهم حكام دورانجو وكوينتانا رو وخوسيه روساس أيسبورو توريس وكارلوس خواكين غونزاليس، على التوالي، الذين شاركوا الصور على شبكاتهم الاجتماعية حول متى جاءوا للمشاركة.

«الوفاء بواجبي المدني ومؤسسات الثقة الكاملة، شاركت هذا اليوم في الانتداب #Revocación. ممارسة ديمقراطية تسمح لنا بالمشاركة في المواطنين»، كتب رئيس حزب العمل الوطني (PAN).

El panista participó en la elección (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

وانضم إليهم ممثلو حركة التجديد الوطنية (مورينا)، الذين استمروا في مشاركة أهمية المشاركة في التمرين الذي روج له الرئيس المكسيكي منذ عام 2021.

في الساعات الأولى من اليوم ظهرت أنديرا فيزكاينو، حاكم كوليما، وكان ديفيد مونريال، حاكم زاكاتيكاس، أول مورنويين يظهرون دعمهم ودعمهم لممارسة الديمقراطية التشاركية.

بعد ساعة، ظهر روبين روشا، رئيس سينالوا، الذي قدم كلمات للصحافة في انتظاره عند الخروج؛ بينما رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم باردو، التي خاطبت الجيران وهتفت بأنها «رئيسة، رئيسة».

وقال رئيس العاصمة: «لا تزال هناك نسبة مئوية من تركيب الصناديق، لذلك يبلغونني، ولكن هناك الكثير، والكثير من المشاركة».

Claudia Sheinbaum participó en la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Rogelio Morales | Rogelio Morales

أيضا مارينا ديل بيلار (باجا كاليفورنيا)؛ فيكتور كاسترو كوسيو (باجا كاليفورنيا سور)؛ لايدا سانسورس (كامبيتشي)؛ روتيليو إسكاندون (تشياباس)؛ إيفلين سالغادو (غيريرو)؛ ألفريدو راميريز (ميتشواكان) كواهتيموك بلانكو (موريلوس)؛ ميغيل أنخيل نافارو (ناياريت) ميغيل باربوسا (بويبلا): ريكاردو غالفيموك ( وبويبلا) لاردو كاردونا (سان لويس بوتوسي)؛ ألفونسو دورازو (سونورا)؛ وكارلوس مانويل ميرينو (تاباسكو)؛ ولورينا كويلار (تلاكسكالا)؛ وكويتلاهواك غارسيا (فيراكروز)، جاءوا أيضا للتصويت لبقية اليوم.

وفي الوقت نفسه، كان حكام المعارضة الباقون غائبين إلى حد كبير: مارتين أوروزكو (أغواسكاليينتس)؛ مارو كامبوس (تشيهواهوا)؛ ميغيل ريكيلم( كواهويلا)؛ عمر فياض (هيدالغو)؛ إنريكي ألفارو (خاليسكو)؛ ألفريدو ديل مازو (ولاية المكسيك)؛ صموئيل غارسيا (نويفو ليون)؛ أليخاندرو مورات (أواكساكا); موريسيو كوري (كويريتارو))؛ وفرانسيسكو خافيير كابيزا دي فاكا (تاماوليباس).

AMLO acudió a votar a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

وفي الوقت نفسه، مع اعتماد من المعهد الوطني للانتخابات (INE) في متناول اليد ورفقة زوجته، بياتريس غوتيريز Mülle r، أدلى الرئيس لوبيز أوبرادور بصوته على كالي دي مونيدا الواقعة في المركز التاريخي، هذا أبريل 10 في حوالي الساعة 08:45، بعد دقائق فقط من فتح الصناديق.

يجب أن يضاف أنه خلال المؤتمر الصباحي في 5 أبريل، أكد الرئيس في اقتراعه أنه سيكتب «يعيش إميليانو زاباتا!».

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