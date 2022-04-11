إلغاء الانتداب: حصلت المشاورة الشعبية على أصوات أكثر من فوكس وكالديرون وأنايا

انتهى يوم إلغاء ولاية AMLO، ومعه جاءت البيانات الأولى التي أسفرت عنها ما يسمى العد السريع. وفقا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني للانتخابات (INE)، ما يصل إلى 17٪ و 18.2٪ من السجل الانتخابي، ذهب إلى صناديق الاقتراع لممارسة تصويته في ممارسة إلغاء التفويض.

وهذا يعني أن نسبة الإقبال ارتفعت من 15.7 مليون إلى 18.8 مليون ناخب في كل من المكسيك والخارج، حيث صوت أكثر من 90٪ لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور للاستمرار في فترة ولايته.

تظهر هذه الأرقام أن مشاركة المواطنين ليست فقط أكبر من الأصوات التي تراكمت من قبل ريكاردو أنايا وخوسيه أنطونيو ميد خلال الانتخابات الأخيرة لرئاسة المكسيك، ولكن أيضا الأصوات الممنوحة للتصديق على AMLO في السلطة حتى عام 2024.

في الانتخابات الفيدرالية لعام 2018، شارك ريكاردو أنايا كورتيس كحامل لمعايير حزب العمل الوطني، حزب الثورة الديمقراطية وائتلاف حركة المواطنين، حيث وضع نفسه تحت أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

(FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO) Misael Valtierra

في المجموع، حصل السياسي على 22.27٪ من إجمالي الأصوات، أي 12 مليون 610 ألف 120 صوت ًا، بأرقام 9 ملايين 996 ألف 514 اقتراع لـ PAN، و 1 مليون 602 ألف 715 لـ PRD و 1 مليون 10 آلاف 891 لـ MC.

حدث الشيء نفسه مع خوسيه أنطونيو ميد كوريبرينا، الذي كان مدعوما من التحالف بين PRI، حزب البيئة الخضراء في المكسيك والتحالف الجديد، الذي فاز معه بما مجموعه 16.40٪ من الأصوات النهائية.

وهذا هو، 7 ملايين 677 ألف 180 من حسابات PRI، 1 مليون 50 ألف 480 لـ PVEM و 561,193 فقط لنويفا أليانزا، مما يجعلها أقل بكثير من التحالف بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومورينا.

حتى أن البيانات تشير إلى أن المشاركة كانت أكبر من الأصوات التي حصل عليها فيليبي كالديرون وفيسنتي فوكس من حزب العمل الوطني عندما فازوا بعمليتيهما الديمقراطية في عامي 2000 و 2006.

Ricardo Anaya y su coalición encabezada por el PAN obtuvieron menos votos en 2018 que la revocación de mandato FOTO: OLEGARIO CABRERA /CUARTOSCURO.COM Olegario Cabrera (Temo Moreno) | Olegario Cabrera (Temo Moreno)

فاز أول رئيس معارض يصل إلى تناوب السلطة، فيسنتي فوكس كيسادا، بإجمالي 15 مليون 989,636 صوت للتحالف من أجل التغيير، في حين فعل فيليبي دي خيسوس كالديرون هينوخوسا الشيء نفسه مع 15 مليون 284 صوت فقط، وهو رقم أقل من رقم سلفه.

حتى أن البيانات لاحظها ماريو ديلغادو، الرئيس الوطني لحركة التجديد الوطنية، الذي أشار إلى: «مع ثلث الساحات، فاز الرئيس @lopezobrador_ اليوم بأصوات أكثر من خائن الديمقراطية فيسنتي فوكس وأكثر من فيليبي كالديرون عندما سرق الرئاسة»، مضيفا الهاشتاج «Tengan حتى نتعلم» و «نحن الملايين مع AMLO».

ومع ذلك، فإن نتيجة المشاركة هذه أقل من 40٪ التي حددها القانون الاتحادي بشأن إلغاء الولاية والدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة، لذلك فإن ممارستها لن تكون ملزمة أو لها آثار سياسية مباشرة.

Vicente Fox obtuvo menos votos que la Revocación de Mandato FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

من ناحية أخرى، ومقارنة بالمشاورة الشعبية التي اقترحت الشروع في تحقيق ضد الرؤساء السابقين للمكسيك بحيث يمكن، على أي حال، الشروع في الإجراءات القضائية ضدهم، كان لتلك الممارسة مشاركة صافية من 6663,208 مواطنين، أو ما يصل إلى 10.2 مليون شخص أقل. الناس.

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