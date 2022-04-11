إلغاء الانتداب: «أداة جديدة ذات إمكانات كبيرة»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

يراهن المكسيكيون هذا الأحد على استمرارية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كرئيس للبلاد في إلغاء مشاورة الولاية ، وعلى الرغم من أن مشاركة المواطن لم تصل إلى 20٪ وبالتالي لن تكون ملزمة، إلا أنه أكد أنه كان أعلى بكثير من المشاورة الشعبية في العام الماضي.

بين 90.3٪ و 91.9٪ من الناخبين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع صوتوا للرئيس للبقاء في منصبه للسنوات الثلاث المتبقية من فترة ولايته، في حين أن بين 6.4٪ و 7.8٪ يفضلون الإلغاء، وفقا لما ذكره رئيس المعهد الوطني للانتخابات (INE)، لورينزو كوردوفا.

اعتبر أوثون بارتيدو لارا، الأكاديمي في جامعة Iberoamericana León، أن يوم الأحد كان مفيدًا نظرًا لأنه كان أداة جديدة تم وضعها موضع التنفيذ في عدد قليل من البلدان.

«أعتقد أن لديها الكثير من الإمكانات، ولكن من الصعب أيضًا التفكير في أن أداة مثل هذه يمكن أن تظهر لأول مرة بإقبال مرتفع جدًا. لا يمكنك مقارنة هذا النوع من التمارين بالانتخابات الدستورية. لديهم خصائص مختلفة في هندستهم المؤسسية. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالمشاورة السابقة بشأن مقاضاة الرؤساء، فقد شهدنا تقدماً كبيراً».

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

اعتبر الطبيب في دراسات أمريكا اللاتينية من UNAM أنه على الرغم من وجود الكثير من الاهتمام بين الحكومة الفيدرالية والمعهد الوطني للانتخابات (INE)، كان يجب السماح للجميع بالتعبير عن أنفسهم بحرية سواء لصالح أو ضد.

«هناك تناقض مثير للاهتمام، فهي مؤسسات ذات مصلحة عامة، لذلك من الصعب تعزيز آلية المشاركة. أعتقد أنه في المستقبل يجب التفكير أو إعادة التفكير في أن INE هو الوحيد الذي يمكنه نشر هذا الإلغاء للولاية «، أوضح.

وقال الخبير إنه لكي تسود ممارسة إلغاء الانتداب، فإن ذلك يعتمد كثيرًا على إرادة الرئاسة بعد انتخابات عام 2024، وكذلك على محاذاة القوى السياسية. «الشرعية هي دائمًا عنصر غير ملموس إلى حد ما وهو مهم جدًا للحكومة. يتساءل المرء عما كان سيحدث لو تم إجراء هذا النوع من التمارين في السنوات السابقة».

شيء اعتبره جديرًا بالحماس ومهم جدًا للحفاظ عليه في الديمقراطية المكسيكية هو أن كل هذه العمليات «تجعلهم مواطنين، كان هناك متطوعون تخلوا عن يومهم للقيام بهذا النوع من الأشياء. ينتمي INE إلى المواطنين والمواطنين يفعلون ذلك، وهذا شيء صحي للغاية لنظامنا السياسي».

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

فيما يتعلق بالخلافات بين INE والرئيس لوبيز أوبرادور، قال بارتيدو لارا إن هناك توترًا حول «مسألة الميزانيات لأن لديهم حسابات مختلفة للتكلفة التي يجب أن تكلفتها».

«أعتقد أن هناك أيضًا سؤالًا لا يأتي من هذه الحكومة، ولكن منذ زمن طويل حول الرواتب المرتفعة لأعضاء المجالس الرئاسية. أعتقد أن هذه النقطة صالحة. مشكلة واحدة مع الديمقراطية هي أنها مكلفة للغاية».

من الواضح، كما قال، هناك توتر سياسي لأن لورينزو كوردوفا، رئيس INE، سيترك منصبه قبل نهاية ولاية رئيس مورينيستا التي تستمر ست سنوات.

«إن تعيين المدير الجديد للرئاسة يولد توترًا سياسيًا، أيضًا لأن AMLO وضعت فكرة أنه سيتم انتخابهم من خلال نوع من الآلية المباشرة. نحن في وقت معقد من التغيير السياسي».

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