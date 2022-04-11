مكتب المدعي العام يتهم عمدة مانور لمخالفات في حوزته

في 10 أبريل، أعلن مكتب المدعي العام أنه رفع اتهامات ضد عمدة مانور، لا غواجيرا، خوان خوسيه روبلز خوليو، بسبب مخالفات مزعومة عند التسجيل وتوليه منصبه كأول سلطة للبلدية للفترة (2020-2023).

تسعى الوكالة إلى تحديد ما إذا كان الرئيس السابق قد تكبد أسباب عدم القدرة، لشغل المنصب على الرغم من وجود علاقة مزعومة في الدرجة الثانية من القرابة (الأخ) مع كارلوس أرتورو روبلز خوليو (2018-2021)، الذي شغل منصب رئيس جامعة لا غواجيرا ضمن 12 قبل أشهر من انتخابه كعمدة.

لهذه الحقائق، في حكم صادر عن المحكمة الإدارية لا غواجيرا المؤرخ 15 يناير 2021، الذي أكده مجلس الدولة، تم إعلان انتخاب خوان خوسيه روبلز خوليو كعمدة لبلدية ماناور لاغياً وباطلاً، والاعتماد الممنوح من قبل لجنة العد المعتمدة وقد أمر بإلغائه على هذا النحو.

وبالنسبة للكيان، تمكن الرئيس السابق من انتهاك الفقرة 4 من المادة 37 من القانون 617 لعام 2000، التي تنص على أنه «لا يجوز تسجيله كمرشح أو انتخاب أو تعيين عمدة بلدية أو مقاطعة: (...) 4. أي شخص لديه روابط (...) من القرابة حتى الدرجة الثانية من القرابة، مع المسؤولين الذين في غضون اثني عشر (12) شهرا قبل الانتخابات قد مارسوا السلطة الإدارية (...) في البلدية المعنية (...) '.

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في هذه المرحلة الإجرائية، تم تصنيف الخطأ المحتمل للشخص قيد التحقيق مؤقتًا على أنه خطير للغاية، ويرتكب على أنه خطأ خطير للغاية، بسبب انتهاك واضح للقواعد الإلزامية.

وأشار مكتب المدعي العام الإقليمي في لا غواجيرا إلى أنه، بعد مرحلة التحقيق، سيرسل الملف إلى المكتب المعين للمضي قدما في المحاكمة التأديبية، ويجوز لموضوع الإجراءات قبلذلك تقديم إخلاء المسؤولية، وإصدار نسخة مجانية، وتقديم و/أو طلب الأدلة والمرافعات المقدمة، إذا إنهم يرون أنه مناسب.

الإجراءات الأخرى لمكتب المدعي العام

أصدرت الوزارة العامة بيانات اعتراضات على أعضاء مجلس سان مارتين السابقين، سيزار، في الفترة 2016-2019، وهيرالدو كوينتيرو خيمينيز، وفرناندو غونزاليس نافارو، وجيرمان كينيونيز فاليرو وويلمر أرياس خيمينيز، بسبب مخالفات مزعومة في اختيار المسؤول البلدي.

يقوم مكتب المدعي العام لمقاطعة أوكانيا، نورتي دي سانتاندر، بالتحقيق معهم لأن المسؤولين السابقين، الذين كانوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة في عام 2016، وقعوا اتفاقية مع الاتحاد الوطني للمجالس (فيناكون) لدعم الاختيار، دون ما يبدو تلبية المتطلبات التي يتطلبها ذلك الكيان بموجب القانون.

وفقًا للتحقيق، يبدو أن Fenacon لم يتم تشكيلها كجامعة أو مؤسسة للتعليم العالي، كما أنها لم تتخصص في اختيار الموظفين، لذلك يُزعم أنها لم تستوف شروط الملاءمة والخبرة لدعم انتخاب المسؤول البلدي لـ الفترة 2016 - 2020.

بالنسبة للهيئة الإشرافية، ربما انتهك المسؤولون السابقون مبادئ الأخلاق والاقتصاد والشفافية والاختيار الموضوعي ومسؤولية الوظيفة الإدارية. وفيما يتعلق بهذه الأحداث، وصف مكتب المدعي العام السلوك المزعوم الذي ارتكبه الأشخاص الخاضعون للتحقيق بأنه جريمة بالغة الخطورة ارتُكبت بأنه خطأ خطير للغاية. ويجوز للموظفين الأربعة السابقين أن يطلبوا الاستماع إليهم في نسخة مجانية إذا طلبوا ذلك.

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