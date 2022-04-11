منتخب بيرو الوطني: أكد غارسيا باي أن الصداقة مع المغرب قبل إعادة النظر لم يتم إغلاقها

أجرى أنطونيو غارسيا باي محادثة مع أحد وسائل الإعلام المحلية حول المنافسين المحتملين للمنتخب الوطني البيروفي في المباريات الودية قبل إعادة تشكيل كأس العالم قطر 2022. ونفى عضو الجبهة أن يكون هناك اتفاق لمواجهة المغرب، إلا أنه احتمال.

« الصداقة مع المغرب ليست صحيحة، إنها واحدة من المقترحات ولا شيء مغلق . لدينا خمسة أو ستة احتمالات سيتم التعامل معها في الأيام القليلة المقبلة»، قال مدير المنتخب الوطني لراديو أوفاسيون.

كما أخبر تفاصيل التخطيط لـ «ثنائي اللون» لمواجهة إعادة التنظيم الدولي. «الفكرة هي بدء فترة FIFA التي تبدأ في 30 مايو بالفعل في أوروبا. تم التعامل مع برشلونة ومورسيا كخيارات».

وقال «اننا ننتظر بعض المعلومات من الفيفا، وما سيفترضه الفيفا منذ اللحظة التى لا نلعب فيها فى ليما، انها خسارة فى الايرادات تم التخطيط لها كما كان من قبل مع نيوزيلندا».