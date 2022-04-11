مايرا غوني لا تستطيع أن تفعل ذلك بعد الآن وهي توضح بالدموع ما تفعله في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة: «إنهم يتلفون صورتي»

قررت مايرا غوني الرد على الانتقادات التي كانت تتلقاها بعد ظهور صورتها على ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي «Goddesses 305′»، وهي صفحة فتيات A1 في الولايات المتحدة. كان هذا جزءًا من تقرير صادر عن Amor y Fuego، حيث يشيرون إلى ما يفترض أن تفعله الشابة في ذلك البلد. طلبت الفنانة بالدموع عدم الاستماع إلى البرامج التي تسعى إلى إتلاف صورتها فقط من خلال التصنيف.

أعربت الممثلة والمغنية عن أسفها لأنها لا تستطيع متابعة حياتها المهنية في أراضي غرينغو، لأنها تقوم بمعالجة وثائقها، ولا يمكنها العودة إلى بيرو حتى يتم ترتيب كل شيء.

«لطالما كنت معروفًا بامتلاكي مهنة نظيفة منذ أن بدأت العمل في الغناء وكممثلة. الحمد لله، لم أفتقر أبدًا إلى العمل، فهناك روايات أكثر وضوحًا من غيرها، لكنني لم أتوقف حتى قبل بدء الوباء»، قال النموذج.

وأوضحت الشابة أنها قررت في أعقاب الوباء السفر خارج بلدها لفتح مسار جديد، على الرغم من أن ذلك يعني الابتعاد عن عائلتها.

«في البداية كان الأمر صعبًا، أشعر بتحسن وأفضل، وأكثر راحة مع مساحتي، ممتنًا لله على الفرص، هناك تضحيات، لا يمكنني العودة إلى بلدي حتى يسمحوا لي بذلك. وفي الوقت نفسه، أنا أعمل كمؤثر لأنني بطريقة أو بأخرى يجب أن تولد الدخل ، لأن لدي مدخراتي، لكنني لن أنفق أموال المدخرات الخاصة بي أيضًا».

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

مايرا غوني رشقات نارية في البكاء وتدافع عن نفسها

عندما كانت تشرح أنها عملت منذ أن كانت صغيرة جدًا وأن والدتها علمتها كيفية توفير مالها، لم تستطع مايرا غوني إلا أن تنكسر، ووسط الدموع، قالت إنها غاضبة جدًا من تلطيخ صورتها.

«إنهم لا يدركون أنهم يؤثرون على صورة شخص ما، أشعر أنه بدلاً من تمكينني، أن المساعدة من البيروفيين، لا أشعر بذلك ،» يا مايريتا كم هو جيد بالنسبة لك «، على العكس من ذلك، يشوهان سمعة صورتي، والتي كان من الصعب بالنسبة لي بناء كل شيء هذه المرة دون الحاجة إلى أي شخص لتحقيق أحلامي، لأن لدي موهبة».

«يجعلني غاضبًا من أن أضطر إلى البكاء لأنني سئمت من ذلك، من الأشياء التي تُقال عني ويجب أن أقول، أنا القوي الذي لم يستمع.. . إنه غاضب من التكهن بالأشياء، آسف، آسف، لكنني قوي، لكن الأمور تخرج عن السيطرة...»، واصلت الشابة، التي قبلت ذلك للأسف ما يقولونه عنها يصدمها، حتى لو كانت لا تريد ذلك.

لا تستطيع Mayra Goñi أن تفعل أكثر وتوضح بالدموع أكثر مما كانت عليه في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي مؤثر. (فيديو: إنستغرام)

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