رد ماريو ساينز على حكم فيكتوريا سالاس 45 عاما بتهمة قتل الإناث: «الدولة تصنع الجناة»

حُكم على ماريو ساينز، وهو متزلج، بالسجن لأكثر من أربعة عقود لإدانته بقتل فيكتوريا سالاس، التي تم العثور عليها في فندق غرفته في عام 2017.

من خلال مكتب المدعي العام للعدل في مكسيكو سيتي (FGJCDMX)، أُعلن أن الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام، على مدى أكثر من 40 يومًا إجرائيًا، سمحت لمحكمة الادعاء بإصدار حكم ضد ساينز.

في المجموع، أعطوا 45 سنة كحد أقصى في السجن للرجل المسؤول جنائيا عن جريمة قتل الإناث المشددة، التي وقعت في سبتمبر 2017، في مكتب عمدة تلبان.

Mario Sáenz se dijo inocente del delito que se acusa y criticó a las autoridades (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

تم تعزيز الاتهام ضد الفرد من قبل وكيل مكتب المدعي العام، الملحق بمكتب نائب المدعي العام، وبالتالي، سيبقى الرياضي السابق في السجن الوقائي للرجال الجنوبي ويجب عليه دفع تعويض الضرر.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية بعد آخر جلسات الاستماع أن هذا المبلغ الذي سيتم تسويته هو 485,000 بيزو لصالح الضحايا غير المباشرين لقتل الإناث في فيكتوريا سالاس.

في مجلد التحقيق ثبت أن المدانين الآن هاجموا الضحية بسلاح حاد؛ في وقت لاحق، ترك الجثة في حمام الغرفة حيث كانا كلاهما.

Mario Sáenz fue identificado por los trabajadores del hotel como el acompañante de Victoria Salas en el lugar de los hechos, pero él aseguró que se le poncharon las llantas el día de los hechos por lo que no pudo estar ahí (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

من خلال الشبكات الاجتماعية الرسمية لماريو ساينز، وتحديداً على إنستغرام، ادعى المدافع عن العائلة والتزلج أنه «تلقى حكما خاطئا لجريمة لم يرتكبها».

وبالإضافة إلى ذلك، اتهموا الدولة والسلطات المناظرة بـ «الدفاع عن قتل الإناث» و «ارتكاب الجناة»، ومن بينهم الرياضي السابق يبرز، «في حين أن جريمة قتل الإناث الحقيقية لا تزال حرة. وشددوا على أن «هذه الجملة ليست عدالة».

«اليوم هو ماريو ساينز الذي يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها، ولكن غدا يمكن أن تكون أنت الذي يمكن أن تفرد دون دليل على جريمة لم ترتكبها، وحكم عليه باتهامات كاذبة في بلد يحمي قتل الإناث ويعتقد الجناة كاذبة»، كتبوا قبل أيام على اجتماعهم الاجتماعي الشبكات.

El ex deportista fue sentenciado por el asesinato de su novia en un hotel de Tlalpan, aunque a través de las redes sociales se dijo inocente (Foto: FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) Graciela López | Graciela López

من بين الأدلة التي كانوا سيقدمونها للسلطات اختبارات الحمض النووي، واختبارات تحديد الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو في المناطق الرئيسية قبل وبعد القتل، بالإضافة إلى الشهود الذين يشيرون إلى عكس الجملة.

«هذه الجملة ليست عدالة. سنواصل الكفاح من أجل حريتك، ماريو»، كتبوا، تاركين إمكانية البحث عن طريقة عاجلة لعقلها، مثل الاستئناف الفوري للحكم.

تم العثور على فيكتوريا سالاس في غرفتها بالفندق في تلالبان المعروفة باسم نوفو كوابا، تحت الدش وشق حنجرتها. كان المشتبه به الأول ماريو ساينز، صديقها وتزلج CDMX الشهير.

بدأت فيكتوريا الاحتفالات بعيد ميلادها مع ماريو، وفقا لما قالته والدتها لوسائل الإعلام. ذهبوا معا إلى Cocoyoc في ولاية موريلوس، وعادوا إلى CDMX، كما أخبر والدته في الرسائل النصية.

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia | Andrea Murcia

كان ماريو أول مشتبه به، وحتى أنه تم القبض عليه في أعقاب فيكتوريا سالاس، ولكن تم إطلاق سراحه. و يزعم, و فقا لل أدلة التي قدمها, أنه في يوم قتل الإناث الذي كان مع صديق له, تم ضرب أربعة إطارات, بل و ذهب لتقديم شكوى.

كان ماريو طليقًا لمدة عام ونصف تقريبًا بعد ذلك، حتى في 30 مارس 2019، استسلم طواعية لسلطات العاصمة، التي أكملت مذكرة الاعتقال ونقلته إلى سجن الشمال.

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