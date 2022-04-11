تكشف كورينا ريفادينيرا وماريو هارت عن اسم طفلهما الثاني: هل سيتم تسميته على اسم والده؟

كان ماريو هارت وكورينا ريفادينيرا في مجموعة En Boca de Todos في 11 أبريل للمشاركة في سلسلة من الأسئلة والأجوبة. كشف الزوجان السعيدان أخيرًا عن الاسم الذي سيعطونه لطفلهما الثاني بعد اختيار طويل.

كما تتذكر، منذ أن أصبح من المعروف أن المرأة الفنزويلية كانت حاملاً بصبي، لم يتوقف صبي الواقع السابق عن التعبير عن العاطفة عندما يعلم أنه يمكن أن يعطيه نفس الاسم؛ ومع ذلك، أشارت زوجته في عدة مناسبات إلى أنها لم تكن متأكدة من تسمية طفلها الصغير «ماريو».

«الحقيقة أو الكذب أن الطفل الثاني سيطلق عليه ماريو إذا أم نعم؟» سأل تولا رودريغيز وما يتوقعه القلة هو أن يتقدم الاثنان إلى كلمة الحقيقة، مما يؤكد أن أول ذكر لهما سيتم تسمية الطفل بعد ماريو.

«هذه هي المرة الأولى التي يقبلها على الهواء مباشرة، من الجيد أنها حقيقة واقعة بالفعل»، وأضافت والدة أطفاله: «أراه متحمسًا جدًا لذلك. لقد قاومت المستحيل، لكن لا يمكنك فعل ذلك بعد الآن. سيطلق عليه اسم ماريو وهذا كل شيء».

تسببت الأخبار في مفاجأة كل الحاضرين في المجموعة ولم يترددوا في تهنئة العضو السابق في Esto es Guerra، مشيرين إلى أنه حقق هدفه، لأنه منذ البداية أراد أن يعطي نفس الاسم لابنه البكر الذي سيولد قريبًا.

تذكر أن الزوجين كشفا في 14 فبراير أنهما سيصبحان آباء للمرة الثانية على شبكاتهم الاجتماعية مع منشور مناقصة، مفاجأة جميع أتباعهم بما في ذلك عائلة هارت ريفادينيرا.

يكشف ماريو هارت وكورينا ريفادينيرا عن اسم طفلهما الثاني. فيديو: تلفزيون أمريكا

استمر في القراءة