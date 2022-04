وأكد خوان أوسوريو أن الضغط على المسلسلات الحيوية لفيسنتي فرنانديز أرسله إلى المستشفى

الملك الأخير: أصبح ابن الشعب أحد أكثر المسلسلات الحيوية إثارة للجدل حول المطربين أو الممثلين المكسيكيين في تاريخ الإنتاج التلفزيوني الذي أصبح الشكل المفضل للمكسيكيين. في مواجهة الفضيحة والجدل، وقف خوان أوسوريو حازما في مواجهة محاولات عدم الحصول عليها، وبعد أيام من نهاية موسمه الأول تم نقله إلى المستشفى لكيس في خصية خطيرة للغاية.

الآن، بعد استعادة صحته واستعداده للموسم الثاني، عقد اجتماعًا مع وسائل الإعلام المختلفة التي لم تتردد في سؤاله عما حدث، منذ ذلك الحين في 3 أبريل شارك بعض الصور داخل المستشفى وضبط أجراس الإنذار بين أتباع وأصدقاء نقابة التمثيل. الآن أكد المنتج أنه على الرغم من أن الكيس كان شيئًا غير متوقع، إلا أن كل الإجهاد الناتج عن المسلسلات الحيوية أثر جزئيًا على حالته الصحية وزيارته للمستشفى.

«حسنًا، لقد كان كيسًا في الخصية وكان خطيرًا جدًا. أعتقد أنه يضيف إلى كل شيء، وأعتقد أن الأمر يتعلق أيضًا بنوع الأشياء التي تعيشها وقبل كل شيء هذا الضغط الذي تعرضت له مع المسلسل، لأنني لن أنكر أنها كانت مهمة مرهقة للغاية وفي نفس الوقت عمل La Herencia، الرواية، لكنك لا تتوقف عن امتلاك الضغط»، وقال خلال السجادة الحمراء لمسرحية من المسرح في مكسيكو سيتي.

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

حول الموسم الثاني، لم يرغب منتج الميلودراما مثل A Family With Luck و Together The Heart ليس مخطئًا أبدًا ولأن Love Sends لم يرغب في ذكر تفاصيل رائعة، لأنه أكد فقط أنه قيد التقدم، على الرغم من أنه في وسائل الإعلام المختلفة بدأ في تعميم ذلك للغاية سيتم لعب الحلقات المثيرة للجدل:

«لنرى كيف يتفاعل الناس في هذا الموسم الثاني، أعتقد أن الأشياء التي يقولونها حميمة (عن فيسنتي) بطريقة ما عامة؛ في حالة رودريغو (فرنانديز)، عرف الجمهور بأكمله أنه جزء من العائلة وعاش في المزرعة، والتي لا يمكن إخفاؤها. كان أحد الأشياء الساخنة هو رؤية رد فعل فيسنتي عندما اكتشف أن باتريشيا حامل, لقد كان وقتًا عصيبًا وسنرى كيف تعامل مع ذلك مع كوكيتا وأطفالها, قال أوسوريو لصحيفة وطنية.

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

فيما يتعلق بالمشاكل القانونية الرئيسية التي تورط فيها المسلسل الشهير مع سلالة فرنانديز، قال خوان أوسوريو إنه على الرغم من أن المشروع يهمه تمامًا، إلا أنه ليس لديه رأي في ذلك لأن الشيء الذي قدمه هو الإنتاج فقط. «انظر إلى ما هو قانوني، أنا لا أشاركه، أو أشارك، أو أي شيء. وظيفتي هي الإنتاج وأنا أفعل ذلك بسرور كبير.

قبل بضعة أسابيع من العرض الأول للحلقة الأولى، أكدت Doña Cuquita Abarca أنها ليست وحدها لأنها تمتلك كل دعم المشجعين الحقيقيين للمغنية المكسيكية، الذين يحميها دون قيد أو شرط، لأن هذا ما كان يريده إل ري. وأضافت أيضًا أنها تثق تمامًا في قوانين المكسيك، لذا لن يُسمح لهم بالربح من صورة واسم زوجها، على الرغم من بث الموسم بأكمله.

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

من جانبها، شاركت Televisa أيضًا أنها لم تتلق أبدًا إخطارًا قضائيًا يحظر بث El Ultimo Rey: El Hijo Del Pueblo على الصعيد الوطني، لذلك على الرغم من الشائعات حول الإلغاء المحتمل في موسمه الثاني، سيستمر كل شيء كما هو مخطط له.

