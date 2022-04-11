التحقيق في إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية في ماريوبول من قبل القوات الروسية

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

اتهمت كتيبة آزوف، وهي جماعة يمينية متطرفة تابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية، القوات الروسية يوم الاثنين باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال هجوم على مدينة ماريوبول الساحلية.

في نفس الوقت تقريبا, رئيس اللجنة البرلمانية لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي, إيفانا كليمبيش, قال يوم الاثنين إن القوات الروسية استخدمت «مادة غير معروفة في ماريوبول. عانى الضحايا من فشل في الجهاز التنفسي. على الأرجح، هذه أسلحة كيميائية. هذا هو الخط الأحمر الذي يجب على العالم أن يدمر اقتصاد الاستبداد».

بعد نشر هذه المعلومات، أعربت القوى الغربية عن قلقها وأعلنت أنها ستحقق فيما إذا كانت قوات فلاديمير بوتين قد استخدمت بالفعل مثل هذه الترسانة.

«استخدمت قوات الاحتلال الروسية مادة سامة من أصل مجهول ضد الجنود والمدنيين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول، التي أطلقت من طائرة بدون طيار العدو»، نددت الجماعة العسكرية اليمينية المتطرفة، وفقا لوكالة اونان الأوكرانية.

كما أفاد الفوج أن الضحايا سيعاني من فشل في الجهاز التنفسي والدوخة والقيء ومشاكل على ما يبدو في الجهاز العصبي، كما ذكرت The Kyiv مستقل.

بعد التقارير الأولى، تحدث البنتاغون أيضًا عن هذا الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية: «نحن على علم بتقارير تفيد بأن القوات الروسية نشرت ذخيرة كيميائية محتملة في ماريوبول، أوكرانيا. لا يمكننا تأكيد ذلك في هذا الوقت وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب».

واضاف البنتاجون فى بيان مقتضب "ان هذه التقارير، اذا كانت صحيحة، مقلقة للغاية وتعبر عن مخاوفنا بشأن امكانية استخدام روسيا لمختلف عوامل مكافحة الشغب، بما فى ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بالكيماويات، فى اوكرانيا» .

«يقال إن القوات الروسية قد استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على سكان ماريوبول. نحن نعمل بشكل عاجل مع شركائنا للتحقق من التفاصيل. وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أن أي استخدام لمثل هذه الأسلحة سيكون تصعيدًا قاسًا في هذا الصراع وسنحاسب بوتين ونظامه».

Los bomberos tratan de contener un incendio en una planta tras los bombardeos rusos en Kharkiv (REUTERS/Alkis Konstantinidis) REUTERS

ويأتي هذا التنبيه من كتيبة آزوف والممثل الأوكراني في بروكسل في سياق نبهت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية من قبل الاحتمال الكبير بأن يستخدم الجيش الروسي الأسلحة الكيميائية أثناء هجماته.

حذر إدوارد باسورين، السكرتير الصحفي للقيادة العسكرية لجمهورية دونيتسك الشعبية، من أن القوات الأوكرانية التي تدافع عن ماريوبول يجب أن تكون محاصرة في مصنع أزوفستال ومهاجمتها بالأسلحة الكيميائية. وقال دينيس بوشيلين، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، إن ما لا يقل عن 1500 جندي أوكراني محاطون بالقرب من المصنع.

«الآن نحن بحاجة إلى معرفة كيفية حظر هذا المصنع، والعثور على جميع نقاط الدخول والخروج؛ من الناحية النظرية، يمكن القيام بذلك. وبعد ذلك، أعتقد أنه يتعين علينا أن نسأل المتخصصين الكيميائيين، الذين سيجدون طريقة لإخراج تلك الفئران من ثقوبهم».

وفى صباح يوم الاثنين, حذرت المخابرات البريطانية من ان القوات الروسية من المحتمل جدا ان تستخدم ذخيرة الفوسفور فى ماريوبول المحاصرة.

ومع ذلك, جادل مستشار عمدة ماريوبول بترو أندريوششينكو بأن النصيحة حول كيفية حماية نفسك من هذه الهجمات ليست ذات صلة حيث تم تدمير معظم مباني المدينة وتأثرت أيضًا إمدادات المياه والصرف الصحي.

أكدت سلطات جمهورية دونيتسك التي نصبت نفسها، المتحالفة مع روسيا، يوم الاثنين أن القوات الروسية سيطرت على ميناء مدينة ماريوبول، وهي منطقة رئيسية بسبب موقعها، على بحر آزوف، وفقا لبوشيلين.

وقال في اول قناة تلفزيونية عامة روسية «اما بالنسبة لميناء ماريوبول فهو الان تحت سيطرتنا». قبل ساعات، كان الزعيم الموالي لروسيا قد دعا إلى «تكثيف تقدم عملية تحرير» دونباس.

وقال إن هذه الحاجة مع «الوضع المعقد للشعب»، وكذلك مع «الأعمال الاستفزازية لنظام كييف»، التي حملها المسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الجمعة الماضي على محطة سكة حديد كراماتورسك، وهي مدينة تسيطر عليها أوكرانيا، والتي قتل فيها 57 شخصا، وفقا لأحدث البيانات.

فيما يتعلق بالوضع في ماريوبول، في جنوب منطقة دونيتسك، حيث يستمر القتال العنيف لعدة أسابيع، أشار الزعيم الموالي لروسيا إلى أن «عدة آلاف» من القوميين الأوكرانيين لا يزالون في منطقة مصنع الصلب Azovstal في ضواحي المدينة.

«وفقا لحساباتنا، جنبا إلى جنب مع Azovstal لا يزال هناك قوميون، عدة آلاف. ويتراوح الرقم الاكثر شيوعا فى احزاب الحرب من 1500 الى 3 الاف شخص».

وأشار الزعيم الانفصالي إلى أن هناك العديد من الممرات تحت الأرض في المصنع، «لذلك ليس هناك جدوى من أخذ هذا الهدف من قبل العاصفة».

Rusia amenazó en varias oportunidades con utilizar armas químicas en Ucrania (Sputnik/Aleksey Nikolskyi) via REUTERS

«قد نفقد عددًا كبيرًا من الرجال، في حين أن عدونا لن يكون لديه أي خسائر عمليًا. لذلك، يجب علينا الآن أن نفهم كيفية سد المصنع، وتحديد جميع المخارج والمداخل، وما هو ممكن».

وقال الموالي لروسيا إنه بعد قطع طرق الهروب للمدافعين عن أزوفستال، ستبحث ميليشيات دونيتسك عن طرق «لدفع الشامات من جحورها».

تواصل القوات الروسية هجماتها في منطقة دونيتسك، وكذلك على ماريوبول وخاركي ضد، لتصل إلى اليوم 47 منذ بداية غزو أوكرانيا، الذي توفي فيه 183 قاصرا، وفقا لمصادر محلية.

يذكر ان منطقة خاركيف فى شرق اوكرانيا وهى من اشد المناطق تضررا من الجيش الروسى تعرضت للقصف 66 مرة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية فى هجمات اسفرت عن احدى عشرة قتيلا على الاقل واربعة عشر اصابة.

«وفقا لمعلوماتنا، كاد العدو أن يكمل استعداده لهجوم في الشرق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاوكرانية اولساندر موتوزيانيك يوم الاثنين ان الهجوم سيبدأ قريبا جدا».

من جانبه، ندد رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، بأن القوات الروسية تسعى إلى التسبب في أكبر عدد ممكن من الضحايا بين السكان الأوكرانيين. وقال رئيس الوزراء «من اجل انهاء الحرب والابادة الجماعية ومعاناة الاوكرانيين، نحتاج الى مزيد من الدعم من الولايات المتحدة وخاصة بزيادة المساعدات العسكرية وزيادة العقوبات».

(مع معلومات من يوروبا برس و EFE)

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