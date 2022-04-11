كيف تبدأ العيش مع COVID، وهي مشكلة تقسم الخبراء في أوروبا

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

بالنسبة للكثيرين في بريطانيا، يبدو الأمر كما لو أن الوباء قد انتهى.

تم التخلي عن متطلبات القناع. التجارب الجماعية المجانية هي شيء من الماضي. وللمرة الأولى منذ ربيع 2020، يمكن للأشخاص الذهاب في إجازة في الخارج دون طلب اختبارات تشخيصية أو ملء نماذج طويلة.

ينتشر هذا الشعور بالحرية على الرغم من حقيقة أن الإصابات ارتفعت بشكل كبير في بريطانيا في مارس، مدفوعًا بالبديل الفرعي الأكثر اعتدالًا ولكن الأكثر عدوى omicron BA.2، والذي ينتشر بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

يمكن أن يكون الوضع في بريطانيا معاينة لما ينتظر البلدان الأخرى مع رفع قيود فيروس كورونا.

شهدت فرنسا وألمانيا زيادات مماثلة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة، وارتفع عدد حالات الاستشفاء في بريطانيا وفرنسا مرة أخرى، على الرغم من أن عدد القتلى اليومي لا يزال أقل بكثير من الأرقام التي شوهدت في أوقات أخرى خلال الوباء.

في الولايات المتحدة، يتم اختبار المزيد والمزيد من الأمريكيين في المنزل، لذلك من المحتمل أن تكون أرقام الحالات الرسمية أقل بكثير من الحقيقية. ومن بين المصابين حديثًا الجهات الفاعلة والسياسيون، الذين غالبًا ما يتم اختبارهم. العديد من أعضاء الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ونانسي بيلوسي، والجهات الفاعلة في برودواي، وحاكم ولاية نيو جيرسي وكونيتيكت قد أثبتت جميعها إيجابية.

Gran Bretaña destaca en Europa porque abandonó todas las medidas de prevención en febrero, incluido el aislamiento obligatorio para los infectados. REUTERS/John Sibley REUTERS

تبرز بريطانيا في أوروبا لأنها تخلت عن جميع تدابير الوقاية في فبراير, بما في ذلك العزل الإلزامي للمصابين. الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة على الالتزام بخطتها «للعيش مع COVID», لكن الخبراء يختلفون حول ما إذا كانت البلاد تديرها بشكل جيد.

يقول بعض العلماء إن هذا هو الوقت المناسب لقبول أن «التعايش مع COVID» يعني تحمل مستوى معين من الوفيات والمضاعفات في الحياة اليومية, كما نفعل مع الأنفلونزا الموسمية. يعتقد آخرون أن الحكومة البريطانية رفعت القيود بسرعة كبيرة وفي وقت مبكر جدًا. وحذروا من أن الوفيات والاستشفاء يمكن أن تستمر في الارتفاع لأن المزيد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا فأكثر، والذين من المرجح أن يصابون بحالة COVID-19 شديدة، أصبحوا الآن مصابين على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في دائرة الصحة الوطنية ستيفن باويس إن المستشفيات تتعرض مرة أخرى لضغوط، سواء من قبل المرضى المصابين بالفيروس أو بسبب الإصابات العديدة للعمال المصابين.

قال ستيفن غريفين، أستاذ الطب في جامعة ليدز: «إن إغلاق عينيك على هذا المستوى من الضرر لا يعيش مع عدوى فيروسية، بل على العكس تمامًا». «بدون التطعيمات الكافية والتهوية والأقنعة والعزلة والأدلة، سنستمر في العيش مع المضاعفات والمرض، وللأسف، الموت».

بدا آخرون، مثل بول هنتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، أفضل في السياسات الحكومية.

وقال «اننا لسنا فى النقطة التى سيكون فيها (COVID-19) اقل ضررا (...) ولكننا مررنا بالاسوأ». وقال إنه بمجرد الوصول إلى معدل تطعيم مرتفع، فإن الحفاظ على قيود مثل التباعد الاجتماعي يكون ذا قيمة ضئيلة لأنهم «في النهاية لا يمنعون العدوى، فإنهم يؤخرون فقط».

Más de 100.000 personas en Francia daban positivo al día pese a la brusca reducción de pruebas, y el número de pacientes del virus en cuidados intensivos subió un 22% la última semana. REUTERS/Tingshu Wang REUTERS

وقدرت وكالة الإحصاء البريطانية أن ما يقرب من 5 ملايين مقيم في بريطانيا، أو واحد من كل 13، أصيبوا بالفيروس بحلول نهاية مارس، وهو أعلى رقم أبلغت عنه الوكالة. من ناحية أخرى، قالت دراسة REACT من إمبريال كوليدج لندن أن بياناتها أظهرت أن معدل العدوى في البلاد في مارس كان أعلى بنسبة 40٪ من ذروة الأوميكرون الأولى في يناير.

معدل العدوى مرتفع للغاية لدرجة أن شركات الطيران اضطرت إلى إلغاء الرحلات الجوية خلال عيد الفصح الصاخب لأنه كان هناك الكثير من العمال في إجازة مرضية.

شهدت فرنسا وألمانيا زيادات مماثلة بعد رفع القيود في معظم الدول الأوروبية. أكثر من 100،000 شخص في فرنسا كانت إيجابية يوميا على الرغم من الانخفاض الحاد في الاختبارات، وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من الفيروس في العناية المركزة بنسبة 22٪ الأسبوع الماضي.

حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حريصة على تشجيع المشاركة في انتخابات أبريل، لا تنظر في أي قيود جديدة.

في ألمانيا، انخفضت معدلات العدوى بعد الذروة الأخيرة. لكن وزير الصحة كارل لوترباخ عكس قرار إنهاء العزلة للأشخاص المصابين بعد يومين فقط من إعلانه. وقال إن الخطة ستعطي انطباعًا «خاطئًا تمامًا» بأن «الوباء قد انتهى أو أن الفيروس أصبح أقل ضررًا بكثير مما كان يُنظر إليه في الماضي».

في الولايات المتحدة الأمريكية, أعادت الفاشيات في جامعتي جورج تاون وجونز هوبكنز قواعد القناع في تلك الجامعات بينما سعى المسؤولون عن أماكن الحجر الصحي.

“Vivir con el COVID, para mí, debe imitar vivir con la gripe”, dijo Julian Tang, un destacado virólogo. EFE/ Bienvenido Velasco EFE

في أوروبا، انضمت إسبانيا وسويسرا فقط إلى بريطانيا من خلال رفع متطلبات العزل لبعض المصابين على الأقل.

لكن العديد من الدول الأوروبية خفضت الاختبارات الجماعية، مما يجعل من الصعب معرفة انتشار الفيروس. توقفت بريطانيا عن توزيع تجارب منزلية مجانية هذا الشهر.

جوليان تانغ, عالم فيروسات الأنفلونزا الرائد في جامعة Leiscester, قال إنه في حين أنه من المهم أن يكون لديك برنامج مراقبة لمراقبة المتغيرات الجديدة وتحديث اللقاح, تدير البلدان الإنفلونزا دون قيود إلزامية أو اختبارات جماعية.

وقال تانغ: «في النهاية، سيستقر COVID-19 ليصبح أكثر توطنًا وموسميًا، مثل الأنفلونزا». «العيش مع COVID، بالنسبة لي، يجب أن يقلد التعايش مع الأنفلونزا.»

عالم الفيروسات بجامعة كامبريدج رافيندرا جوبتا أكثر حكمة. وحذر من أن معدلات الوفيات الناجمة عن COVID-19 لا تزال أعلى بكثير من معدلات الأنفلونزا الموسمية وأن الفيروس يسبب مرضًا أكثر خطورة. و كان يفضل «رفع القيود أكثر ليونة».

واضاف «لا يوجد سبب للاعتقاد بان البديل الجديد لا يمكن ان يكون اكثر عدوى او خطورة».

(مع معلومات من AP)

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