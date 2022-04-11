وسائل الإعلام الألمانية توظف الروس الذين قاطعوا أخبار الدولة

(بلومبرغ) استأجرت وسائل الإعلام الألمانية فيلت مارينا أوفيانيكوفا، الصحفية التي قاطعت الشهر الماضي البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة على التلفزيون الروسي مع احتجاج ضد الحرب في انتقاد علني غير عادي لغزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

اوفسيانيكوفا, 43, سيعمل كمراسل مستقل لصحيفة فيلت وقناتها التلفزيونية التي تقدم تقارير من روسيا وأوكرانيا, وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين عن الشركة الأم أكسل سبرينغر إس إي.

كانت أوفيانيكوفا منتجة على قناة الدولة الروسية القناة الأولى عندما قاطعت برنامجها الإخباري الشهير Vremya بملصق يطالب بإنهاء الحرب. تم احتجازها لمدة 14 ساعة وتم تغريمها 30،000 روبل (370 دولار أمريكي).

اتخذ الكرملين إجراءات قوية ضد وسائل الإعلام منذ بداية الحرب في فبراير. تقريبا كل وسائل الإعلام المستقلة في روسيا اضطرت إلى إغلاق أو الانتقال إلى الخارج، في حين حظرت السلطات الفيسبوك وإنستغرام في محاولة للسيطرة على الوصول إلى المعلومات.

قال حليف بوتين فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب في البرلمان، يوم الاثنين في مقال على قناته تيليغرام أنه سيكون من «الصواب» إلغاء جنسية الأشخاص الذين يعتبرون «خونة»، مشيرا على وجه التحديد إلى أوفسيانيكوفا وعمله الجديد. وقال إن القانون الحالي لا يسمح بإلغاء الجنسية أو يحظر الدخول.

نشر اوفسيانيكوفا، الذى يتحدث الروسية والانجليزية ولكن ليس الالمانية، وفقا لما ذكره اكسل سبرينغر، مقالا على موقع فيلت يوم الاثنين ذكر فيه انه عقد احتجاجه لان «المبادئ الاخلاقية كانت اكثر اهمية من الرفاه والهدوء والحياة المنظمة».

وكتب: «كانت الحرب في أوكرانيا نقطة لا عودة ولم يعد الصمت خيارًا»، مضيفًا أنه واجه «مضايقات لا تصدق» على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاتهامات بأنه يعمل في أجهزة الاستخبارات الروسية أو البريطانية.

وقال «ان الجميع يبحثون عن معنى خفى ويخترعون نظريات المؤامرة الاكثر لا تصدق». «لا أحد يريد أن يصدق أنه كان الاحتجاج العاطفي للمواطن».

الملاحظة الأصلية:

المجموعة الإعلامية الألمانية تستأجر روسيا الذين قاطعوا أخبار الدولة (1)

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