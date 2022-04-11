سيخضع لاعب كرة القدم السابق فريدي رينكون لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لحادث مروري يوم الاثنين في كالي





في الساعات الأولى من يوم الاثنين، تعرض لاعب كرة القدم الكولومبي السابق، فريدي رينكون، لحادث مروري شديد في كالي، فالي ديل كاوكا.

أثبتت صور الحادث، التي تم نشرها عبر الشبكات الاجتماعية، الصدام بين تعبير عن Massive Integrative of the West (MIO) مع سيارة فورد سوداء، حيث كانت أسطورة المنتخب الكولومبي تحشد بصحبة بعض الأصدقاء.

وفقًا لشبكة دعم كالي، تم نقل Rincon إلى عيادة Imbanaco، حيث تم إجراء التقييمات الصحية المعنية. في وقت لاحق، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، حضر كبير أطباء المستشفى، لوريانو كوينتيرو، وسائل الإعلام لتسليم الجزء الأول من لاعب كرة القدم السابق:

وقال المتخصص في المقام الأول: «نريد إبلاغ المجتمع، بإذن من الأقارب، بأن فريدي رينكون دخل العيادة ضحية لصدمة قحفية دماغية شديدة، وظروفه حرجة للغاية». وأضاف: «بقرار متعدد التخصصات من فريقنا بأكمله، تم نقله إلى منطقة غرفة العمليات لدينا حيث سينتقل إلى منطقة العناية المركزة».

واختتم كوينتيرو قائلاً: «سيتم تطبيق جميع الرعاية ذات الصلة وسيقوم فريقنا الكامل من المتخصصين بنشر كل ما هو ضروري».

بالإضافة إلى لاعب vallecaucano السابق، أصيب أربعة أشخاص آخرين أيضًا في منتصف الحادث: سائق MIO وثلاثة ركاب آخرين للسيارة الخاصة.

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرات الأمنية، التي نشرتها صحيفة El Pais في كالي، يمكن ملاحظة أن الشاحنة التي كان يقودها رينكون كانت تعبر إشارة مرور في الشارع الخامس مع سباق 34 عندما ظهرت حافلة MIO، من لحظة إلى أخرى، على آخر من الطرق السريعة وانتهى الأمر بالتحطم.

في الطلقات اللاحقة، يمكن ملاحظة أن الجزء الأمامي من الجزء المفصلي قد تم تدميره؛ بينما تأثرت الشاحنة على الجانب الأيمن، حيث عانت من التأثير.

سجلت الكاميرات الأمنية اللحظة الدقيقة التي كانت فيها الشاحنة فريدي رينكون تركب حوادث مع مفصلية MIO. فيديو: بلد كالي (تويتر @elpaiscali)

من خلال الشبكات الاجتماعية، أصدر أحد الشهود على الحادث مقطع فيديو يهدد فيه رينكون، عندما أدرك أنه تم تسجيله، المواطن بانتزاع هاتفه الخلوي. على الرغم من أن الصور ليست واضحة للغاية، إلا أن لاعب كرة القدم السابق للمنتخب الوطني الكولومبي كان سيبدأ في مطاردته حتى يتم قطع التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أن رينكون تعرضت لحادث مروري خطير في عام 2013، وكذلك على الطرق في فالي ديل كاوكا. في ذلك الوقت، فقدت «عملاق بوينافينتورا»، كما هو معروف شعبيا، السيطرة على شاحنتها عندما كانت تسير على الطريق بين بوغا والأندلس. في الحادث، الذي كان يمكن أن يكون ناتجًا عن السرعة، أصيب اللاعب السابق بكسر في إحدى ذراعيه.

يعمل Rincon حاليًا كمعلق رياضي في وسائل الإعلام. يذكر لاعب خط الوسط السابق البالغ من العمر 55 عاما لدرجاته ضد ألمانيا في كأس العالم 1990 في إيطاليا، مما سمح لـ «تريكولور» بالتأهل لأول مرة إلى جولة 16 من المسابقة الدولية.

كانت هذه النتيجة التي تم تذكرها لفريدي رينكون ضد المنتخب الألماني في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

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