إكساتلون المكسيك: متى ستكون نهاية الموسم مباشرة

طبعة هذه السلسلة الواقعية بعنوان Exatlon All Star موجودة بالفعل في أسابيعها الأخيرة، في 10 أبريل، أعلنت ساندرا سميستر أن الحلقة الأخيرة سيتم بثها مباشرة بالكامل في 1 مايو من شواطئ جمهورية الدومينيكان:

«النهائي الكبير من @ExatlonMx الأحد 1 مايو لايف!» كتبت المدير العام للمحتوى وتوزيع TV Azteca على حسابها على تويتر، وفي نفس اليوم تم الإبلاغ عن أنه خلال البث الأخير من الشهر، سيكون لدى Exatlon Mexico جدول زمني جديد:

(Foto: Twitter/@ssmester)

- من الاثنين إلى الجمعة سيبدأ في الساعة 19:30. في هذه الحلقات، يتم بث المسابقات اليومية على الدوائر.

-أيام الأحد الساعة 9:00 مساءً هذه الأيام مخصصة للإقصاء الأسبوعي.

«استمتع بالأسابيع الأخيرة من أكبر موسم في التاريخ في جدوله الجديد من الاثنين إلى الجمعة الساعة 7:30 مساءً وفي أيام الأحد من الإقصاء في الساعة 9:00 مساءً بواسطة إشارة Azteca UNO، كل إثارة المنافسة في نهاية MasterChef Junior.» هذا العرض الواقعي.

(Foto: Exatlón México IG)

لا يوجد حاليًا سوى ثمانية أعضاء من برنامج الواقع، من الفريق الأزرق لا يزالون في المسابقة:

- إيفلين غيجارو

-ديفيد خواريز ذا بيست

-خافيير ماركيز

-كوكي واريور

-أريستيو كازاريس

ومن الفريق الذي يمثله اللون الأحمر:

-ماتي ألفاريس

-هيليود بوليدو

-أراوجو داك

Ya quedan pocos competidores (Foto: Instagram/@exatlonmx)

لمشاهدة Azteca Uno، يمكن للمعجبين ضبط القناة 101 من شركات الخدمات Izzi و Dish و Star TV و Sky و Megacable؛ بينما سيتمكن مستخدمو Izzi من اختيار 801 للإشارة عالية الوضوح .

يمكن أيضًا الاستمتاع بأحدث الحلقات ونهاية الموسم من Exatlón عبر الإنترنت على موقع TV Azteca الرسمي أو على تطبيق TV Azteca للجوال في vivo، والتي يمكن الحصول عليها مجانًا على كل من نظام Android و iOS.

في الآونة الأخيرة، قام ماتي ألفاريز وإيفلين غيجارو - النساء الوحيدات اللواتي ما زلن يتنافسن هذا الموسم - بعمل وحي مهم فيما يتعلق بصداقتهما، حيث يلعب الرياضيون في فرق أخرى غير Exatlon Mexico، لذلك يواجهون بعضهم البعض باستمرار على دوائر هذا البرنامج، ومع ذلك، بضعة أسابيع منذ أن تألقوا في معركة ساخنة خلال حلقة.

نشأ الصراع بين الاثنين لأنه يبدو أن إيفلين، من الفريق الأزرق، حاول أن يلعب نكتة على البطل الذهبي. كان هذا الهاء سيسبب إلهاء ماتي، التي خسرت سباقًا ضد دوريس ديل مورال وعادت إلى مكانها بغضب.

Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro

في تلك الحلقة، كانت ماتي مستاءة للغاية من إيفلين غيجارو، التي حاولت المجادلة بأنها كانت تحاول المزاح فقط وشددت أيضًا على أنها تلقت أيضًا تعليقًا مشابهًا منها. وقال في نهاية المناقشة «لكنني لن اتحدث معك بعد الان، لقد فهمت ذلك».

بعد شهر تقريبًا من الحادث، انضم الرياضيون إلى بث Instagram من الحساب الرسمي للبرنامج وأوضحوا أن لديهم بالفعل علاقة جيدة، حتى لو لم يلعبوا لنفس الفريق. .

«نحن نحب بعضنا البعض كثيرا، أنا متأكد من أنني سأكون جدة وسأخبرها. مهلا، تعال هنا!» قال «المنهي». من جانبها، ذكرت ماتي ما يلي: «عندما يكون لدى إيفلين أطفال، سأكون العمة المفضلة والتي ستدعمها دائمًا».

بهذه الطريقة، أوضح الرياضيون أن مناقشتهم الساخنة كانت حدثًا نموذجيًا للعبة ولا يوجد تنافس بينهم لأنهم آخر امرأة بقوا في المسابقة، فقد قرروا دعم بعضهم البعض حتى نهاية الموسم.

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