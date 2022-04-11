حلقة مثيرة للاشمئزاز في كرة القدم البرازيلية: أعطى DT بعقب الرأس لقاضي خط والنادي طرده

فني يعطي مؤخرة الرأس إلى قاضي الخط

أعلن نادي ديبورتيفو فيروفياريا البرازيلي إنهاء عقد مدربه، رافائيل سوريانو، لإعطاء رأس لقاضي خط في مباراة للبطولة الإقليمية لولاية إسبيريتو سانتو.

أفاد الكيان في بيان أنه «في ضوء ما حدث، تم فصل المدرب عن النادي» وأنه «يتخلى عن أي وجميع أنواع العنف، سواء كانت جسدية أو لفظية أو أخلاقية أو عاطفية، بشكل رئيسي ضد النساء».

وأضاف النادي في المذكرة: «نحن نتضامن مع مساعد الحكم مارسيلي نيتو ونجعل أنفسنا متاحين لكل ما هو ضروري».

حدث العدوان، الذي كان لصورته تأثير واسع على الشبكات الاجتماعية، بعد ظهر يوم الأحد في مباراة ربع النهائي لما يسمى ببطولة كابيكسابا في بلدة نوفا فينيسيا الصغيرة والتي تم فيها القضاء على ديسبورتيفو فيروفياريا من خلال السقوط 3-1 ضد نادي نوفا فينيسيا، الذي تقدم إلى الدور قبل النهائي.

غير راض عن قرار الحكم بالصفير في نهاية الشوط الأول عندما كان فريقه على وشك أخذ ركلة زاوية، غزا سوريانو ملعب زينور بيدروسا جنبا إلى جنب مع العديد من لاعبيه للمطالبة بتفسيرات من الحكم آرثر غوميز رابيلو.

بعد المناقشة مع الحكم وعندما كان على وشك مغادرة المحكمة، قام المدرب بضرب القاضي في وجهه، مما أكسبه الطرد الفوري. ونفت سوريانو أنها ارتكبت الاعتداء، وعزت الارتباك إلى حادث وقالت إن القاضي يريد الاستفادة من الوضع بسبب وضعها كامرأة.

«إذا قلت أنني هاجمتك، سنذهب إلى مركز الشرطة. دعونا نرى ما إذا كنت اعتدى عليك وإذا لم يكن كذلك، سأقاضيك. إنها تقول أنني اعتدت عليها. كذبة. إنها تقول ذلك لأنها امرأة. إنها تحاول الاستفادة من الموقف لأنها امرأة»، صرخ المدرب وهو يغادر الملعب إلى تلفزيون Educativa do Espirito Santo.

كما أصدر نوفا فينيسيا، الفريق الذي دخل الدور قبل النهائي بعد الفوز، بيانًا حول ما حدث على حسابه الرسمي على Instagram: «لا يوجد مبرر للهجوم. خاصة عندما تخاطب امرأة جبان. لا يهم إذا كنت قد ولدت في وقت آخر. لا يهم من أين أتيت. أنت تتحدث طوال اليوم على شاشة التلفزيون، على الإنترنت، أينما ذهبت. لذلك، نعتقد أن مكافحة العنف ضد المرأة يجب أن تعامل بشدة شديدة».

وقال «اننا لا ننكر الموقف المثير للاشمئزاز والجبان فحسب، بل نتوقع ونطالب بالعقاب للمدرب فى جميع المجالات، حتى لا تحدث مثل هذه الاعمال مرة اخرى، ليس فقط فى ملعب كرة قدم، ولكن فى كل جزء من حياتنا».

أفاد اتحاد كرة القدم بولاية إسبيريتو سانتو أنه فتح تحقيقًا وأنه سيطبق العقوبات المناسبة بصرامة. وقال الاتحاد في مذكرته إنه «يرفض أي عمل من أعمال العنف» وأنه سيقدم دعمه الكامل للقاضي.





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