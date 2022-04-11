أعلن دادي يانكي عن ثلاثة مواعيد جديدة في المكسيك لجولته الأخيرة

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

افتتح دادي يانكي مواعيد جديدة لجولته الدولية La Ultima vuelta, بما في ذلك الحفلات الموسيقية في تيخوانا, فيراكروز وكانكون.

هذا أبريل 10 أصدر Daddy Yankee مجموعة جديدة من التواريخ لجولته الوداعية وفاجأ معجبيه في المكسيك بإضافة مواقع جديدة في الجمهورية. من بين العروض التي تم التخطيط لها بالفعل في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري وباجا كاليفورنيا، هناك الآن تلك التي في 21 نوفمبر في تيخوانا، 2 ديسمبر في فيراكروز و 4 ديسمبر في كانكون.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن مواعيد ما قبل البيع ومبيعات التذاكر، حيث تتم قراءة «قريبًا» فقط في الإعلان.

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

التواريخ التي تم تأكيدها سابقًا كانت في مهرجان شاطئ باجا على شواطئ روزاريتو، في باجا كاليفورنيا، في 14 و 21 أغسطس؛ 24 نوفمبر في مونتيري؛ 26 نوفمبر في غوادالاخارا وتم تغيير تاريخ مكسيكو سيتي من 2 ديسمبر إلى 29 نوفمبر. لم يتم الإعلان عن مبيعات التذاكر للموقع الأخير.

سيتم بيع تذاكر العروض في مونتيري وغوادالاخارا من خلال صفحة Funticket اعتبارًا من 13 أبريل الساعة 10:00 صباحًا. وقد شاركت الصفحة الترويجية بالفعل أسعار التذاكر.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

سيقام الحفل في مونتيري في ملعب مونتيري للبيسبول، El Palacio Sultan، وستكون أقل التذاكر تكلفة من 590 بيزو في أبعد منطقة عن المسرح وأقربها، الدائمة، ستكون 2,490، دون النظر في رسوم الخدمة.

سيقام حدث غوادالاخارا في ملعب 3 دي مارزو، وأرخص التذاكر ستكون 790 بيزو، في حين أن الأغلى هي 2,490 بيزو، وستكون الأماكن في الصناديق في 2,890 بيزو.

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

تذاكر مهرجان Baja Beach Fest معروضة للبيع الآن من خلال موقع المهرجان وتتراوح التذاكر في نهاية كل أسبوع من 429 بيزو إلى 369 بيزو، باستثناء رسوم الخدمة والضرائب.

حقيقة أن Big Boss أعلنت عن مواعيد جديدة لجولتها الأخيرة في المكسيك جعلتها اتجاهًا على الشبكات الاجتماعية لأنها، بعد 28 عامًا من العمل، في 20 مارس، أعلنت تقاعدها من صناعة الموسيقى.

يعتبر Daddy Yankee أحد رواد Reggaeton، لأنه لأكثر من ثلاثة عقود قام بتوحيد الموضوعات التي هي مواضيع من النوع الحضري، مثل Petrol و Dura و Ella Me Rise وغيرها.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على YouTube، شكر المغني معجبيه على دعمهم طوال حياته المهنية وأعلن أنه سيتقاعد من المسرح إلى الأبد، ليس قبل أن يودع جمهوره في جولة La ultima vuelta World Tour.

«اليوم أرى الهدف أخيرًا. لقد كنت أنت من أعطاني المفتاح لفتح الأبواب وجعل هذا النوع أعظم في العالم، إنه أعظم كنز يمكنني الحصول عليه في مسيرتي المهنية، لقد عملت دائمًا على عدم فشلك، وليس للبحث عن مشكلة مع الكثير من الانضباط»، قال في مقطع الفيديو الخاص به بعنوان أخيرًا أرى الهدف.

بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي سيقدمها، سيقول أيضًا وداعًا للمراحل مع ألبوم Legendaddy.

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