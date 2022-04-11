برر كارلوس إغناسيو الفيديو حيث كانت سيلفيا بينال مشوشة في مقابلة

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، تم تداول مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية وضع نفسه في اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الممثلة الأولى، سيلفيا بينال، مرة أخرى على كاميرات التلفزيون للإعلان عن عودتها إلى المسرح.

ومع ذلك، أصبح الفيديو الذي تجاوز بسرعة على جميع المواقع الإلكترونية اتجاهًا بسبب الانتقادات التي تلقتها المواد السمعية والبصرية التي تبثها البرنامج المسائي لـ Imagen Televisión، De Primera Mano.

زميل الممثلة المكسيكية، كارلوس إغناسيو، الذي ستشارك معه في مسرحية Caperucita: ما الأمر مع جدتك! ، كسر الصمت بعد آلاف الانتقادات التي وردت على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت على قناة يوتيوب، ديلاروسيتف: «أرادت سيلفيا إغلاق دورة مسرحها، كان الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى القيام به، مسرح الأطفال ولهذا تم تشجيعها على القيام بالمسرحية وهذا هو السبب في أننا كتبناها خصيصًا لها».

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

«في ذلك اليوم، وخاصة سيلفيا لم تنام، قضت الليل السعال، لذلك قلنا لها، ألغينا كل شيء، 'بأي حال من الأحوال، إذا كان المؤتمر هناك بالفعل، وأنا ذاهب 'وظهرت في المؤتمر»، وأشارت.

في وقت لاحق، أشارت الممثلة الكوميدية المكسيكية البالغة من العمر 72 عامًا إلى أن سيلفيا بينال كانت مشتتة، حيث كان لديها ميكروفون، وأنها كانت تركز تمامًا على الليبريتو، كما أشارت في فيديو DPM .

«في المؤتمر كان جيدًا جدًا ثم بدأت تجاوزات السعال، لكننا ذهبنا إلى المكتب لقراءة libretto وكان هذا هو الرابط المباشر. جلبت سيلفيا الملقن لها، وقالت انها تركز على شيء واحد»، وقال المترجم الذي شارك في عائلة من عشرة.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

فيما يتعلق بالإشاعات التي تفيد بأن سيلفيا بينال تفقد ذاكرتها، اعترف كارلوس إجناسيو بأنه من الصعب عليها العمل، لكن هذا أمر طبيعي بالنسبة لعمرها: «يعتمد ذلك على العمر والكليات التي تخسرها، فهي لا تفقد ذاكرتها، ما يحدث هو أنها تواجه وقتًا عصيبًا».

أخيرًا، أكد المؤدي، الذي سيعطي الحياة للذئب الشرس في الإنتاج المسرحي، أن أول ممثلة مكسيكية تبلغ من العمر 90 عامًا كانت بطريقة مستقرة خلال المقابلة في الأمور الصحية وأنهم سرعان ما سيتمكنون من رؤيتها بالكامل أثناء الإنتاج الذي أخرجه أيضًا.

«سيلفيا بينال يبلي بلاء حسنا وهذه هي الطريقة التي ستراه في المسرحية. لم أسمع المحاور وكنت أركز على قراءة نصها. يتطلب الأمر ألف تفسير، لكنه جيد جدًا، سيكون أفضل»، وأضاف لقناة YouTube.

كان رد فعل الممثل المكسيكي بسبب الاتهامات التي تم طرحها على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى النقاط التي أثارها بعض الفنانين، كانت هذه هي حالة المؤدي الشهير إدواردو إسبانيا، الذي استخدم حسابه على تويتر وأشار إلى استيائه من عرض الممثلة الأولى بهذه الطريقة.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

«طعم سيء للغاية لفضح سيدة مثل سيلفيا بينال وطرح أسئلة مخيفة لها. يبدو لي عدم الاحترام والرؤية الصحفية والحس السليم. مع كل الاحترام الواجب، قال أحد أبطال سلسلة Televisa، Vecinos.

كان ذلك في نهاية ديسمبر عندما خرجت سيلفيا بينال من المستشفى الخاص في مكسيكو سيتي، بعد أن تم قبولها لاختبارها إيجابية لـ COVID-19، ذكرت ذلك ابنة عازف الهستري، سيلفيا باسكويل.

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