برونو باتشيكو يتحدث من الاختباء: مع حقيقتي سيتم إنقاذ البعض، والبعض الآخر سوف يسقط

تحدث الأمين العام السابق لبالاسيو دي غوبيرنو واليوم هارب من العدالة برونو باتشيكو من الاختباء وقال إنه لن يستسلم للعدالة لأنه يعتبر العملية ضده غير عادلة وأن حياته في خطر. الرجل الذي حقق معه مكتب المدعي العام في جريمة التواطؤ المشدد المزعومة في منظمة إجرامية لم يكن هناك منذ أسبوعين، عندما صدر أمر باعتقال أولي ضده مع آخرين متورطين في القضية جسر تاراتا.

«كيف سآخذ الاحتجاز السابق للمحاكمة إذا كان شيئًا غير عادل. كيف سأحصل على حق إذا كنت سأكشف حياتي. حتى أنهم وضعوا سعرًا على رأسي. كيف يمكنني العودة إلى منزلي إذا كان أي مجنون يمكن أن يأخذ حياتي بعيدا»، وقال في مكالمة فيديو أجريت يوم الخميس الماضي إلى فريق برنامج بونتو النهائي.

وقال أيضا أنه، منذ أن تم قبوله في برنامج أكثر المطلوبين وأنه عرض 30،000 باطن للحصول على معلومات حول فقد تلقى تهديدات متعددة, ول كنه أيضا عروض من «مجموعات السلطة» لل إعلان على غرار بعض الروايات التي من شأنها أن تعقد الحكومة.

«الآن أنا لا أتلقى تهديدات فحسب، بل أيضًا عروض. هناك أشخاص يقتربون من الرغبة في إجباري على الإدلاء بتصريحات من شأنها أن تعطي سببا لمجموعة معينة من جميع المساحات التي قسمت الحكومة»، مضيفا أنه في الوقت المناسب سيقيم ما إذا كان يكشف من يعرض عليه عروض للإدلاء بشهادته في طريقة معينة إلى مكتب المدعي العام.

يتحدث برونو باتشيكو من الاختباء.

سيتم حفظ البعض، والبعض الآخر لن

و بالإضافة إلى ذلك, و فيما يتعلق بالإعلان الذي أدلى به, عندما لم يكن هاربا بعد, أنه يعتزم التعاون مع نظام العدالة , أوضح أن هذا لا يعني أن ذلك سيصبح متعاونا فعالا لأنه, كما قال, لم يرتكب أي جريمة. بيد أنه أكد أنه سيقول الحقيقة عندما يطلب المدعي العام أقواله وأن البعض قد يسقط بالتالي.

«لكي أكون متعاونًا فعالًا، يجب أن أكون قد ارتكبت جريمة أو ارتكبت فعلًا من أعمال الفساد، ولم أفعل ذلك. لذلك، لا يمكنني أن أكون متعاونًا فعالًا. لكن يمكنني مساعدة العدالة بقول الحقيقة. وإذا كان مع الحقيقة أنني سأقول أن البعض سيتم إنقاذه أو سيكون هناك بعض اليسار، للأسف يجب أن يكون الأمر على هذا النحو»، قال.

واضاف «اذا استخدمت في اي وقت حقي في التزام الصمت، فكان ذلك بسبب استراتيجية دفاعية لانه كان من الضروري معرفة الى اي مدى تسير التحقيقات».

ولم يحدد برونو باتشيكو من لن ينقذ بتصريحاته، لكنه أكد أنه عندما يستدعائه المدعي العام لتقديم معلومات، فإنه سيفعل ذلك ويقول الحقيقة.

36 شهراً من الاحتجاز السابق للمحاكمة

وتجدر الإشارة إلى أنه في 7 أبريل، طلب مكتب المدعي العام 36 شهرا من الاحتجاز الوقائي لسبعة أشخاص تم التحقيق معهم. لل جريمة المزعومة المتمثلة في التواطؤ المشدد في التنظيم الإجرامي, في سياق قضية بروفياس اللامركزية (بوينتي تاراتا الثالث). ويشمل الأمر السكرتير السابق للمكتب الرئاسي، برونو باتشيكو.

وقدم الطلب المكتب الخامس لمكتب المدعي العام الثاني للشركات المتخصص في جرائم فساد المسؤولين في ليما، بقيادة المدعية العامة كارلا زيسينارو مونج. الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمدرجين في أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة هم:

1. الأمين العام السابق لقصر الحكومة، برونو باتشيكو كاستيلو.

2. المدير السابق لـ Provías اللامركزية، فيكتور فالديفيا مالبارتيدا.

3. مسؤول هذا الكيان، إدغار فارغاس ماس.

4. رجل الأعمال زامير فيلافيردي غارسيا.

5. رجل الأعمال لويس كارلوس باسابيرا أدريانزين.

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