«كل صلواتنا تخرج إلى بطل العالم فريدي رينكون»: ردود الفعل بعد حادث لاعب كرة القدم السابق

تعرض لاعب كرة القدم السابق فريدي رينكون لحادث مروري خطير في الساعات الأولى من يوم الاثنين عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها بحافلة تابعة لشركة النقل الجماعي MIO.
وفقا لمعلومات من عيادة إمباناكو، وصل اللاعب السابق إلى المركز بمساعدة الصدمة مع الصدمة القلبية الدماغية الشديدة وحالته حرجة للغاية.
لم يكن العالم غريبا على الوضع الحالي لعظم بونافنتور، وخاصة لاعبي الفرق التي لعب فيها في مسيرته، وقد أعربوا عن دعمهم كلاعب.
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كان خورخي إل باترون برموديز من أول من علق على حادث فريدي رينكون من خلال حسابه الرسمي على تويتر.
وبالمثل، أرسل كورنثوس البرازيل حيث لعب فريدي رينكون بين عامي 1997 و 2000 أيضًا رسالة عبر شبكاتهم الاجتماعية.
من جانبها، أرسل ريال مدريد الإسباني من خلال حسابه على تويتر رسالة تتمنى الشفاء العاجل لأمريكا السابقة من كالي.
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