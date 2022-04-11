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الاثنين 11 أبريل 2022
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«كل صلواتنا تخرج إلى بطل العالم فريدي رينكون»: ردود الفعل بعد حادث لاعب كرة القدم السابق

الحالة الصحية للاعب كرة القدم السابق في المنتخب الوطني الكولومبي أمر بالغ الأهمية ومن المتوقع صدور تقرير طبي في الساعات القليلة المقبلة.

Newsroom Infobae

11 أبريل 2022

تعرض لاعب كرة القدم السابق فريدي رينكون لحادث مروري خطير في الساعات الأولى من يوم الاثنين عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها بحافلة تابعة لشركة النقل الجماعي MIO.

وفقا لمعلومات من عيادة إمباناكو، وصل اللاعب السابق إلى المركز بمساعدة الصدمة مع الصدمة القلبية الدماغية الشديدة وحالته حرجة للغاية.

لم يكن العالم غريبا على الوضع الحالي لعظم بونافنتور، وخاصة لاعبي الفرق التي لعب فيها في مسيرته، وقد أعربوا عن دعمهم كلاعب.

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كان خورخي إل باترون برموديز من أول من علق على حادث فريدي رينكون من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

El ex jugador se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @patronbermudez
El ex jugador se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @patronbermudez

وبالمثل، أرسل كورنثوس البرازيل حيث لعب فريدي رينكون بين عامي 1997 و 2000 أيضًا رسالة عبر شبكاتهم الاجتماعية.

El equipo donde fue figura el 'Coloso de Buenaventura' se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @Corinthians
El equipo donde fue figura el 'Coloso de Buenaventura' se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @Corinthians

من جانبها، أرسل ريال مدريد الإسباني من خلال حسابه على تويتر رسالة تتمنى الشفاء العاجل لأمريكا السابقة من كالي.

El club 'Merengue' también se pronunció en las redes sociales ante el accidente de Feddy Rincón. Tomado de @@realmadrid
El club 'Merengue' también se pronunció en las redes sociales ante el accidente de Feddy Rincón. Tomado de @@realmadrid

في التطوير..

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