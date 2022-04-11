حكم على امرأة اختطفت وقتل قاصرين في تولتيتلان بالسجن 101 سنة

Fotografía que muestra una camioneta blindada(i), resguardada desde donde un comando armado y policías se enfrentaron, en la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato (México). EFE/ Str

وحكم قاض من ولاية المكسيك على امرأة بالسجن لمدة 101 سنة بتهمة قتل طفل دون سن التاسعة، فضلا عن اختطاف فتاة أخرى تبلغ من العمر عامين؛ الأحداث التي وقعت في بلدية تولتيتلان في عام 2009.

أعلن مكتب المدعي العام لولاية المكسيك (FGJEM) إدانة المرأة المعروفة باسم نانسي نافا توريس، التي حُكم عليها في 24 فبراير:

وقالت: «حُكم على نانسي نافا توريس بالسجن لمدة 101 سنة وتسعة أشهر بعد أن اعتمد مكتب المدعي العام لولاية المكسيك (FGJEM) تورطها في جرائم القتل والحرمان غير القانوني من الحرية الذي ظلمته قاصران، في هذه البلدية (تولتيتلان) في عام 2009». الوكالة.

وكما ذكرت FGE، دخلت المرأة منزلاً يقع في شارع فالي دي برافو في حي سوليداريداد تيرسيرا سيسيون، في تولتيتلان، حيث «فوجئت بفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، عارضتها أخذ أختها، ومع ذلك، أخذت نافا توريس مطرقة ضربت بها الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات سنوات، مما تسبب له الموت».

وبعد أن قتلت المرأة القاصر، اختطفت فتاة تبلغ من العمر عامين، نقلتها إلى ولاية كويريتارو؛ وهي حقائق أبلغ عنها أقارب الضحيتين، وهما شقيقتان.

La menor de 9 años fue asesinada con un martillo (Foto: Europa Press) Europa Press

وبعد تلقي الشكوى، قام مكتب المدعي العام للدولة بدمج مجلد التحقيق في جرائم القتل المؤهل والحرمان غير القانوني من الحرية والرشوة. ولذلك أصدرت مذكرة توقيف ضد المرأة، التي أُسرت ثم قُبلت بعد ذلك إلى مركز السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في نيزاهوالكويوتل.

وظلت المرأة في الحبس الاحتياطي لمدة 13 سنة تقريبا دون أن تصدر حكما عليها، حيث أُسرت في عام 2009 وحُكم عليها حتى بداية عام 2022 بأن التمثيل الاجتماعي تمكن من التحقق من مشاركتها في أعمال العنف المرتكبة في ولاية المكسيك.

في يوم الأحد 10 أبريل، تم الإعلان أيضًا عن اعتقال جريمة قتل الإناث المزعومة لفيكتوريا غوادالوبي، وهي فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات قتلت في مستعمرتها قبل يومين من اكتشاف سلطات ولاية كويريتارو جثتها.

وأفاد مكتب المدعي العام لولاية كويريتارو بأن الرجل البالغ من العمر 26 عاما، الذي كانت هويته محجوزة، قد قُبل في سيريسو في سان خوسيه إل ألتو، حيث سيبقى رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث سيطلب من القاضي المشرف ربطه بالمحاكمة على الجرائم التي وجهت إليها له.

La mujer estuvo en prisión sin sentencia durante 13 años (Foto: EFE) EFE

وبنفس الطريقة، أعلنت الوكالة أنه تم العثور على جثة القاصر ملفوفة بالبلاستيك في قطعة أرض شاغرة بالقرب من باسيوس ديل ماركيز فراكيونامينتو، حيث كانت تعيش مع عائلتها.

قبل يوم واحد من الإعلان عن القبض على المجرم المزعوم، أجرت سلطات الدولة تفتيشًا في 12 من 198 مقاطعة تشكل عمارات موروس، حيث تم الحصول على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود الشخص المسؤول عن الجريمة في المنطقة.

تم الإبلاغ عن اختفاء فيكتوريا غوادالوبي يوم الأربعاء 6 أبريل حوالي الساعة 17:15 بعد ساعات من ذهابها إلى متجر القرطاسية ولم تعد أبدًا، لذلك أطلق سكان المنطقة ألوية بحث، مما أدى إلى إجراء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام المحلي.

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