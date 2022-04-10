فيديو: إصابة فلابيان لوندونو المقلقة يمكن أن تتركه أكثر من شهر دون اللعب مع ريفر بلايت

سقط المهاجم الكولومبي بشكل سيء للغاية على كرة مقسمة وكان يمكن أن يكون قد كسر الترقوة له/ (تويتر: @TNTSportsAR)

الوعد الكولومبي في كرة القدم الأرجنتينية وريفر بلايت، فلابيان لوندونو، استياء طاقم تدريب ريفر بلايت، الذي ترك دون مهاجم آخر في قائمة اللاعبين المحترفين تحت تصرف المدرب مارسيلو غالاردو.

لسوء الحظ، عانى الرياضي الشاب من أنتيوكيا من سقوط دراماتيكي في كرة مقسمة عندما مرت الدقيقة 41 من مواجهة بطولة احتياطي دوري كرة القدم الأرجنتيني للمحترفين بين ريفر بلايت والأرجنتينوس جونيورز صباح يوم السبت 9 أبريل.

كان Londoño يعيش عمليا حلمًا مع River Plate. في داخل فريق المليونير، تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وتسجيله الأسبوع الماضي للمشاركة في بطولة كوبا كونميبول ليبرتادوريس لأول مرة في نادي روجيبلانكو ضد أليانزا ليما في بيرو.

ومع ذلك، نظرًا للملكية بلا منازع للاعبين مثل جوليان ألفاريز أو إسيكويل باركو أو ماتياس سواريز أو برايان روميرو، كان على مزارع القهوة الانتظار لفترة أطول قليلاً ليحتل مكانًا في الفريق الأول.

الخبير الاستراتيجي ريفر، مارسيلو غالاردو، يعرف الظروف التي لديه وأنه مع متر له و 80 سم في الارتفاع انه يمكن أن تقدم للفريق الأرجنتيني في هجوم جوي. كان آخر توقيع لعقد لوندونو في 10 مايو 2021 وتم الاتفاق على علاقة عمله مع ريفر حتى 31 ديسمبر 2024، لذلك يرى الفريق الكولومبي كلاعب يتمتع بإمكانيات طويلة الأجل في المشروع التنافسي للجيل الجديد من اللاعبين الخارجين من أكاديمية المليونير.

الشيء الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو إصابة مواطن إبيجيكو، أنتيوكيا، الذي كان لديه ثروة سيئة للغاية من تحطيم إنسانيته على جسد لاعب آخر كان يتظليل، مما أدى إلى سقوط واصطدام مع الأرض التي تؤثر على رأسه وكتفه الأيمن.

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كانت الضربة صادمة للغاية، لدرجة أن الكبش الكولومبي كان بالكاد قادرًا على التحرك والتلف من الألم في ذراعه اليمنى، حيث بقي بضع دقائق على العشب بينما قام الطاقم الطبي بفحصه لمعرفة كيفية رفعه دون المساس بالسقوط والإصابة.

مع الدموع على وجهه بعد السقوط المروع، تمت إزالة فلابيان من الميدان بعد بروتوكول الرعاية الطبية، حتى مع وجود ضمادة على رأسه، لتجنب المساومة على الضربات على هذه المنطقة من جسده.

بعد أن تحدث الأطباء إليه، نهض اللاعب وتم الإعلان عن البديل الهجومي لفريق بوينس آيرس. مع ذراعه غير متحرك عمليًا، فإن الصورة محبطة تمامًا، حيث يبدو أن كل شيء يشير إلى أن لوندونو بيدويا عانى من كسر في الترقوة، على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد حتى الآن تقرير طبي رسمي نشره الفريق.

هذه هي الطريقة التي نشر بها الصحفي الرياضي الكولومبي بايب سييرا الأخبار من حسابه على تويتر:

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