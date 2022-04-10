إلى السجن الاسم المستعار بصراحة, المجند المزعوم دون السن القانونية من المنشقين من فارك

04/09/2020 Colombia.- Capturado 'Álvaro Boyaco', un líder de las disidencias de las FARC acusado de la muerte de líderes sociales. El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico "no puede ser un patrón para explicar" los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

في صباح يوم السبت 9 أبريل، تمكن مكتب المدعي العام من الحصول على قاضي ضمان لفرض إجراء ضمان في مركز سجن، ضد بصراحة غوميز جارا، المعروف باسم بصراحة، الذي سيكون مجندًا للقصر في البنية التحتية خورخي بريسينيو سواريز لمنشقي فارك.

وأكدت هيئة التحقيق أن المواد الاستدلالية المقدمة إلى المحكمة يمكن أن تظهر أن هذا الرجل، من المفترض، وعد بدراسة وعمل الأطفال والمراهقين لإشراكهم في أنشطة إجرامية. و ستكون هناك أيضا أدلة على تورطه في الهجمات و عمليات القتل ضد أفراد قوات الأمن.

سيظهر التحقيق أن ضحايا هذه الشخصية كانوا يركزون على البلديات في قسم ميتا. ومن بين الأنشطة الإجرامية التي يتعين على القاصرين القيام بها جمع الابتزاز و البيع و الاتجار بالمخدرات, فضلا عن نقل الأسلحة و المتفجرات.

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يُزعم أن هذا الرجل اتصل بالأطفال والمراهقين في ميتا، وأقنعهم، من خلال الخداع، بدخول الهيكل الإجرامي للقيام بأنشطة غير قانونية مثل جمع الابتزاز وبيع المخدرات ونقل الأسلحة، من بين أمور أخرى.

عندما تمكن من جعل القاصرين يوافقون على الذهاب إلى معسكرات حرب العصابات، في وقت لاحق، الاسم المستعار أخضعهم بصراحة بالتهديدات والاعتداءات حتى لا يهربوا. من ناحية أخرى، سيكون لدى مكتب المدعي العام دليل على أن المدعى عليه قتل اليوم شابين كانا في مؤسسة تجارية في البرازيل، في لا أوريبي (ميتا)، في 22 يوليو 2018.

وفي النشرة 43457، أفاد الكيان بأن المنشق عن اتفاق السلام هو أحد المسؤولين عن هجوم إرهابي على مركبة كان فيها عشرة أفراد من قوات الأمن يحتشدون فيها. كان من الممكن تقديم هذا الحدث في لا أوريبي في 1 ديسمبر 2018. بعد انفجار التهمة، أصيب رجلان يرتدون الزي الرسمي بجروح بالغة.

في هذه الأحداث، اتهم مدع عام من المديرية المتخصصة لمناهضة المنظمات الإجرامية بصراحة غوميز جارا بجرائم: القتل المشدد، والتجنيد غير القانوني، والحفل الموسيقي لارتكاب جريمة مشددة والإرهاب. تم القبض على المدعى عليه في عمل واضح لمكتب المدعي العام والجيش الوطني والقوات الجوية الكولومبية والشرطة الوطنية.

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وأبرز مكتب أمين المظالم، من جانبه، في تقريره الأول لعام 2022 المقدم في 11 شباط/فبراير، أنه منذ آذار/مارس 2020 وحتى الآن، هناك تقارير عن 114 حالة تجنيد واستخدام قسري للأطفال والمراهقين لأغراض الحرب.

وبالنسبة لمكتب المدعي العام، فإن المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية هم الجماعة الإجرامية التي لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها. سيتم ربط 68.3٪ من الأحداث بهياكلها. وفي حين أن جيش التحرير الوطني يسجل 6.5 في المائة من الحالات, في حين أن 4.7 في المائة تعزى إلى جماعات الدفاع عن النفس و 8.4 في المائة إلى جماعات مسلحة أخرى غير مشروعة.

والإدارات التي لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها هي كاكيتا (33)، وكاوكا (18)، وأنطيوكيا (9)، وبوتومايو (10)، وتوليما (8). وبالإضافة إلى ذلك، ينتمي 24 في المائة من الضحايا إلى مجموعات إثنية؛ و 4 في المائة من السكان المنحدرين من أصل أفريقي و 20 في المائة من الشعوب الأصلية. ومن بين جميع الحالات، حدثت 83٪ في المناطق الريفية.

حتى الآن في عام 2022، تم إصدار تحذيرين مبكرين متعلقين بهذا الخطر، في بوتومايو وفالي ديل كاوكا. «نحن نفهم أن حياة الفتيات والفتيان هم الذين يحرمون من إمكانية تحقيق أحلامهم. يجب أن تلتزم الدولة والأسرة والمجتمع بمنعهم من الاستمرار في الوقوع ضحايا للعنف وخاصة التجنيد، وهو أحد أكثر السلوكيات انحرافًا المرتكبة ضد الأطفال في بلدنا «، قال أمين المظالم، كارلوس كامارغو، في عرض ذلك التقرير.

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