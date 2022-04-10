هكذا فعل نايرو كوينتانا في المرحلة الأولى من الجولة التركية

بعد أن احتل نايرو كوينتانا المركز الرابع في الترتيب العام لجولة كاتالونيا قبل أسبوعين، عاد نايرو كوينتانا إلى العمل هذا الأحد في المرحلة الأولى من جولة تركيا، التي لعبت على بعد أكثر من 202 كيلومتر بين بودروم وكوشاداسي.

حقق الأسترالي كاليب إيوان (لوتو سودال) الفوز بعد تعريف سباق مثير للإعجاب، متفوقًا على البلجيكي جاسبر فيليبسن (ألبيسين فينيكس) ومواطنه كادن غروفز (فريق BikeExchange-Jayco).

من جانبه، لم يعاني نايرو، الذي يبدأ كأحد المرشحين الأقوياء للحصول على اللقب في الترتيب العام، من أي انتكاسات خلال النهار، لذلك تمكن من الانتهاء في المركز الرابع عشر مع نفس الوقت الذي كان فيه الفريق الرئيسي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المتسابقين الثلاثة الأوائل الذين يعبرون خط النهاية حصلوا على مكافأة قدرها عشر وست ة وأربع ثوان، على التوالي.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

خسر راكبو الدراجات الكولومبيون الآخرون، مثل Jhojan García (Caja Rural) و Dayer Quintana (Arkéa Samsic)، خمس ثوان أمام المجموعة الرئيسية. ومع ذلك، فإنهم يلعبون دورًا قطيعًا في فرقهم الخاصة.

يتألف المهرب اليوم من ستة دراجين: خليل دوجان (مساعدة الدراجة)، بوراك أبا (فريق رياضة توتو للدراجات)، أبراهام ستوكمان (ساريس روفي ساورلاند)، جولين إيريزار (بلاد الباسك)، جوناثان كلارك (الحياة البرية الجيل برو الدراجات) وفيتالي بوتس (فريق ساكاريا BB برو). ومع ذلك، فقد أصيبت هذه الفصيلة مع 34 كيلومترًا للذهاب.

حاول الأمريكي شون بينيت (الصين المجد) هجوما نهائيا مع 14 كم اليسار، ولكن تم اصطياده في المرحلة الأخيرة من اليوم.

ستقام المرحلة الثانية يوم الاثنين مع طريق 156.4 كم بين مدينتي Selçuk و Alaçatı. سيكون التحدي الرئيسي لهذا اليوم هو ميناء من الدرجة الثالثة في الربع الرابع من الطريق: «تسلق برايم» مع 3.8 كم عند 5.2٪ متوسط انحدار.

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

في معاينة المسابقة، قال نايرو إن تصميمه يناسب الإعداد الذي يحتاجه لسباق طواف فرنسا: «سأكتشف جولة تركيا، ولكن أيضًا هذا البلد. من ناحية أخرى، رأيت السباق عدة مرات على شاشة التلفزيون، وخاصة المراحل الجبلية. التسلقات لطيفة وطويلة وتناسب ملفي الشخصي بشكل مثالي».

«آمل أن أكون في حالة جيدة وقد تعافت بشكل جيد. لسوء الحظ، بعد فولتا كاتالونيا، مرضت. لقد أصبت بالحمى لبضعة أيام، لكنني بخير الآن. آمل أن أحصل على مستوى جيد في جولة تركيا 2022 هذه، حتى أتمكن من المنافسة في الترتيب العام»، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للفريق.

أخيرًا، أوضح الدراج boyacense أن القصد هو أن الفريق يمكنه أيضًا القتال في العبوة: «ستسمح مجموعة Arkéa-Samsic المشاركة في هذه المسابقة أيضًا لـ Nacer Bouhanni بلعب بطاقتها خلال مراحل العداء. سيكون الجميع في خدمتك في ذلك الوقت. هدفنا هو تحقيق النجاح للفريق مع Nacer، ولكن في المراحل الجبلية آمل أن أتألق».

1. كاليب إيوان (أستراليا/لوتو سودال) - 4:38:15 ″

2. جاسبر فيليبسن (بيلجيكا/ألبيسين فينيكس) - mt.

3. كادن غروفز (أستراليا/فريق BikeExchange - Jayco) - م.

4. داني فان بوبل (هولندا/بورا - هانسجروه) - m.t.

5. ريك زابيل (ألمانيا/إسرائيل - بريمير تك) - m.t.

14. نايرو كوينتانا (كولومبيا/أركيا سامسيك) - م.

45. جوجان جارسيا (كولومبيا/كاجا الريفية - التأمين) - 0:05 ″

54. داير كوينتانا (كولومبيا/أركيا سامسيك) - 0:05 ″

1. كاليب إيوان (أستراليا/لوتو سودال) - 4:38:05 ″

2. جاسبر فيليبسن (بلجيكا/ألبيسين فينيكس) - 0:04 ″

3. كادن غروفز (أستراليا/فريق BikeExchange - جايكو) - 0:06 ″

4. داني فان بوبل (هولندا/بورا - هانسجروه) - 0:10 ″

5. ريك زابيل (ألمانيا/إسرائيل - بريمير تك) - 0:10 ″

14. نايرو كوينتانا (كولومبيا/أركيا سامسيك) - 0:10 ″

45. جوجان جارسيا (كولومبيا/كاجا الريفية - التأمين) - 0:15 ″

54. داير كوينتانا (كولومبيا/أركيا سامسيك) - 0:10 ″

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