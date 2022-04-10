يتهمون ماريو ديلجادو بارتكاب جريمة انتخابية من خلال دعوة الناس للتصويت في شاحنة.

عرض ماريو ديلغادو، زعيم مورينا، جلب كومبي الأشخاص الذين أرادوا التصويت في إلغاء استشارة الولاية، وهو الحدث الذي نشره على صور الشبكات الاجتماعية التي يمكن رؤيتها يقود السيارة التي كان الناخبون يسافرون فيها.

تم انتقاد هذا الإجراء من قبل مختلف المعارضين، وكذلك إدموندو جاكوبو مولينا، الأمين التنفيذي للمعهد الوطني للانتخابات (INE)، الذي أشار إلى أنه يمكن تصنيف هذا الحدث على أنه جريمة انتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لمكتب المدعي العام الانتخابي، فإن بعض الأفعال التي قد يرتكب فيها مسؤولو الحزب جريمة انتخابية هي:

- الضغط على الناخبين أو حثهم على التصويت أو الامتناع عن التصويت لمرشح أو حزب سياسي أو ائتلاف، في يوم الانتخابات أو في يوم من الأيام الثلاثة السابقة للانتخابات؛

- إجراء أو توزيع الدعاية الانتخابية خلال يوم الانتخابات؛

- سرقة الوثائق أو المواد الانتخابية أو تدميرها أو تغييرها أو إساءة استخدامها؛

- إعاقة السير العادي للتصويت أو الأعمال اللاحقة دون سبب مبرر، أو تحقيقا لهذه الغاية، لممارسة العنف ضد موظفي الانتخابات؛

- خلال مرحلة الإعداد للانتخابات أو في يوم الانتخابات، طلب الأصوات مقابل أجر، وعد بالمال، مكافأة أو أي اعتبار آخر؛

- إخفاء أو تغيير أو رفض المعلومات المطلوبة قانونًا من قبل السلطة الانتخابية المختصة

-استخدم الفواتير أو المستندات التي تدعم نفقات الحزب السياسي أو المرشح، مما يغير التكلفة الحقيقية للسلع أو الخدمات المقدمة.

@mario_delgado

بموجب هذه الحجج، اتهم بعض المستخدمين في الشبكات ماريو ديلغادو بـ «حمل» أشخاص إلى المشاورة التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وتجدر الإشارة إلى أن INE يعرّف هذه المشاورة بأنها «أداة مشاركة يطلبها المواطنون لتحديد الاستنتاج المبكر في أداء الشخص الذي يشغل رئاسة الجمهورية».

هذا الصباح، بعد الإدلاء بصوته في مكتب عمدة Iztacalco، انتقد ماريو ديلغادو INE، واصفا الجسم بأنه «غش».

هذا ردًا على بيان لورينزو كوردوفا، رئيس INE، الذي قال يوم الأحد 10 أبريل، إنه «على الرغم من حملة التشهير المكثفة التي تم الترويج لها ضد السلطات، استولى المجتمع المكسيكي مرة أخرى على هذه الممارسة غير المسبوقة لمشاركة المواطنين»، و وأضاف أن الناس يثقون في «سلطاتهم الانتخابية».

@mario_delgado

كما دعا الجهات السياسية الفاعلة إلى احترام مشاركة المواطنين، وكذلك تصرفات مسؤولي الاقتراع، بغض النظر عما إذا كانوا يؤيدون أو ضد هذه الممارسة. وبالمثل، طلبت من الناخبين الإبلاغ عن أي مخالفات انتخابية تحدث خلال اليوم وتوثيقها.

«احترم القوانين (...) للمواطنين، قم بتوثيق أي جريمة انتخابية والإبلاغ عنها. في عصر المعلومات، سيتم اكتشاف الغشاشين والغشاشين دائمًا»

لهذا السبب، قال ديلغادو للصحافة أن INE وضعت واحدة فقط في ثلاثة صناديق، مما يجعل من الصعب على المواطنين التصويت، وأكد أن هذا أظهر «من هم الغشاشون».

«نظم الناس أنفسهم ليكونوا قادرين على التصويت، على وجه التحديد بسبب هذه الصعوبة أن هناك واحد فقط من كل ثلاثة صناديق، ولكن الناس هناك»، وأضاف أن «المكسيك لم تعتمد أبدا على السلطات الانتخابية» وعلق بأنه سيدعم الناس الذين يريدون الذهاب والتصويت منذ ذلك الحين كانت هناك قطاعات كانت فيها صناديق الاقتراع بعيدة عن مكان إقامة الناخبين.

في الوقت نفسه نفى ماريو ديلغادو وجود أي عربات: «الآن اتضح أن الناس المنظمين يتم نقلهم بعيدا»، أجاب.

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