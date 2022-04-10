الرموز التقليدية على الأقمشة التي ترتديها فرانسيا ماركيز

أثرت فرانسيا ماركيز على الحملة الرئاسية بالألوان. ليس فقط بشرة بشرتهم، التي لفتت انتباه المجتمعات الكولومبية الأفريقية، ولكن أيضًا بسبب أسلوبهم في الملابس التي تميزت بارتداء الملابس والأقمشة ذات التاريخ الطويل والمهم.

ويكمل هذا الجانب خطابها المقترح لتكريم الشعوب العنصرية، على النحو الذي حدده الزعيم، ومكافحة بقايا الاستعمار والعبودية، من أجل القضاء على العنصرية في كولومبيا. لهذا السبب، وفقًا لتحليل أجرته مجلة Cambio، فإن ملابسهم هي جزء من تقليد السكان المستعمرين.

وفقًا للمصمم إستيبان سينيستيرا باز، مبتكر Esteban Africa، الذي يقدم المشورة لماركيز بشأن خزانة ملابسها، فإن المرشح لمنصب نائب الرئيس يحب بشكل أساسي نسيج kente، الذي تم بناؤه من أقمشة بألوان مختلفة، كل منها له معنى معين.

وفقا للمجلة المذكورة، هذا النوع من النسيج يأتي من إمبراطورية Asante في القرن الثامن عشر، وتقع في كوستا دورادا في غرب أفريقيا. منذ البداية، كانت قطعة قماش مرتبطة بالسلطة وبعد الثورات وإنهاء الاستعمار تم تبنيها من أجل اللباس الرسمي للحكام.

في ملابس مرشح نائب الرئيس للميثاق التاريخي, لقد سلطوا الضوء أيضًا على نوع من الانطباعات النسيجية الملونة والشخصيات المتنوعة, والتي تنشأ أيضًا في السكان الاستعماريين في جنوب شرق آسيا, يسمى باتيك, وفقًا لكامبيو.

نوع تقليدي من النسيج في إندونيسيا، انتشر إلى إفريقيا بفضل الشركات الهولندية، التي كانت تمتلك القوة الاستعمارية لتلك المنطقة ووسعت أيضًا إلى بقية العالم، حتى مع إنشاء المنتج الرئيسي الحالي.

هذه الطريقة اليدوية لصباغة النسيج الإندونيسي منذ عام 2009 التراث الثقافي غير المادي للبشرية، أصله، على الرغم من أنه تم اعتماده من قبل ثقافات متعددة. في التقاليد، يرافقون حياة الناس، منذ الولادة برموز لحسن الحظ وفي وقت الموت يتم لفها في الأكفان.

يرسم الحرفيون الأرقام، والتي يمكن استخدامها كرموز ثقافية أو زهور أوروبية أو فينيكس صينية أو عناصر من الثقافات الهندية أو الفارسية أو اليابانية، بالشمع؛ يقاوم الأصباغ ثم يتم إزالته بالماء الساخن، ليتمكن من طباعة لون آخر، حتى يتم تحقيق الأرقام المطلوبة.

هذا هو نوع القماش الذي ترتديه فرانسيا ماركيز، بهدف التواصل من خلال الملابس، وإعطاء أهمية للتقاليد ومجموعة دقيقة من الألوان، وفقًا للهدف، كما قال مصممها باز لمحطة راديو W. «تلعب الألوان دورًا أساسيًا. على سبيل المثال، عندما نريد استخدام القوة ونجعلها تنقل ذلك، فإن اللون الأحمر هو المثالي»

على سبيل المثال، تم ارتداء اللون الأصفر، الذي كان من أكثر الألوان تكرارًا، عندما يريد إلهام الأمل، كونه أحد الألوان التي يحبها المرشح أكثر، في حين أن اللون الأحمر له علاقة أكبر بالقوة التي يريد توليدها في عرض تقديمي أو خطاب.

لهذا السبب، تميزت طريقة فرانسيا ماركيز في ارتداء الملابس كجزء من اقتراح تمثيلي، خاصة من السكان المستبعدين أو الذين تم تجاهلهم تقليديًا مثل الأقليات السوداء والسكان الأصليين وثقافاتهم.

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