هبطت أول رحلة تجريبية تجارية بنجاح في بوياكا

هذا السبت، 9 أبريل، وصل الطيران الكولومبي إلى علامة فارقة: بعد تلقي اختبار هبوط طائرة تجارية في المطار في بلدية بايبا (بوياكا)، الرحلات التجارية ممكنة عمليا في جميع إدارات البلاد.

هذا طراز ATR-42، وهو نموذج للطائرات المصنعة في فرنسا منذ الثمانينيات، بسعة تصل إلى 42 راكبًا تقريبًا. في كولومبيا، يتم تشغيل هذا النوع من الطائرات من قبل القوات الجوية، وشركة الطيران الحكومية ساتينا وشركة EasyFly منخفضة التكلفة. الطائرة التي هبطت في بايبا مملوكة للشركة الأخيرة.

هبطت الطائرة بعد الساعة العاشرة من صباح يوم السبت على المدرج في مطار خوان خوسيه روندون. كان هذا ما قاله فابيو ميدرانو، عمدة بايبا، عن الحدث من خلال حسابه على فيسبوك.

وفقًا لما ذكره العمدة ميدرانو، تعمل البلدية لمدة عامين على جمع الموارد لتوسيع مهبط الطائرات بحيث يمكن للطائرات التي تصل سعتها إلى 70 راكبًا الوصول إليها. وحتى الآن، وصلت رحلات الطيران العارض فقط إلى مسار خوان خوسيه روندون. كان من الضروري أيضًا جمع المعلومات من التضاريس من أجل إنشاء تضاريس جوية وضمان عمليات هبوط مريحة وآمنة.

لا يزال رئيس Paipa لا يجرؤ على ضمان وصول الرحلات التجارية إلى بلدية بوياكا على الفور، لأن التعديلات لا تزال معلقة. على سبيل المثال، لا تزال هناك حاجة لشراء محرك إطفاء بدوام كامل وإجراء إصلاحات موضعية داخل المطار.

بعد هذا الاختبار الناجح، ستتمكن الطائرات التي لديها ركاب من الدوران في الأسابيع المقبلة.

يوجد في قسم Boyacá العديد من مهابط الطائرات. في الواقع، كان مطار غوستافو روخاس بينيلا في تونيا، عاصمتها، من أوائل المحطات الجوية التي تم افتتاحها في كولومبيا: أمر الجنرال الذي أعطاه اسمه ببنائه في عام 1953 وافتتح في عام 1955.

ومع ذلك، استمر مطار تونجا 40 عامًا دون عمليات بسبب عدم اكتراث القادة المحليين والضغوط التجارية الخارجية؛ ربما، نفس تلك التي عززت انهيار خطوط السكك الحديدية.

من أجل إعادة فتح مطار تونجا اليوم، وفقًا لأليخاندرو ميخيا، مدير الاستثمار والتجارة في وزارة تطوير الأعمال، «يجب مضاعفة حجم المدرج، الذي يبلغ طوله الآن 1000 متر، ثلاث مرات. الفكرة هي الوصول إلى أكثر من 3500 متر، بسبب ارتفاع المدينة».

يعمل مطار ألبرتو ليراس كامارغو، في سوغاموسو، حاليًا ويستقبل رحلات الطيران المستأجرة والبضائع، على الرغم من أنه في الثمانينيات تلقى رحلات تجارية من ارسالا ساحقا المنقرضة، من مطار إلدورادو. وأوضح المسؤول: «هناك أيضًا مسارات في موزو وإل إسبينو وكيباما وبويرتو بوياكا لما مجموعه سبعة في القسم».

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