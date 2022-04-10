سينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين يوم الاثنين

FOTO DE ARCHIVO: Tuberías de las instalaciones de aterrizaje del gasoducto "Nord Stream 2" en Lubmin, Alemania, 7 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا وتكثيف القتال في شرق البلاد، مع تركيز النقاش على العقوبات المحتملة ضد الغاز والنفط الروسي.

وأكد أحد كبار خيارات مثل تطبيق التعريفات الجمركية على الطاقة أو دفع ثمن الإمدادات من خلال صندوق استئماني فوق مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد في لكسمبرغ، على الرغم من عدم وجود مقترحات مغلقة على الطاولة، بالنظر إلى أن السبعة والعشرين لا تزال بعيدة عن توافق الآراء اللازم لفرض هذه القيود. مسؤول في THU.

ومع ذلك, بمجرد موافقة السبعة والعشرون على العقوبات الأولى على قطاع الطاقة الروسي, مع فرض حظر على الفحم في الدفعة الخامسة يوم الجمعة, الخطوة التالية في الضغط ضد فلاديمير بوتين هي الغاز والنفط, مصدر رئيسي للإيرادات لموسكو.

وقد أعرب عن ذلك الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يرى أن هذا الإجراء لا مفر منه وقال بالفعل إن الوزراء سوف يناقشوه في أقرب وقت يوم الاثنين. وقال «عاجلا ام آجلا، آمل ان يحدث هذا عاجلا».

وتشير مصادر أوروبية إلى أن كلمات بوريل هي مثال على القيادة وأنه يتحرك ضمن هامش مكتبه لقيادة عمل الدول الأعضاء، ولكن الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بكسر الوحدة التي حافظ عليها حتى الآن في رده على العدوان الروسي.

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir REUTERS

ومن بين الدول المترددة ألمانيا والنمسا، اللتين رفضتا قطع الإمدادات على الفور، والمجر، التي هددت باستخدام حق النقض ضد أي حظر على الطاقة من خلال المطالبة بمصلحتها الوطنية.

ومع ذلك، في بروكسل يتذكرون أن نطاق العقوبات ضد روسيا غير مسبوق وأن الإجماع الأوروبي قد تم بناؤه على الطاير. «لقد تم بناء الإجماع من خلال القيام بذلك والتعلم. لم نكن نعتقد أننا سنكون في هذه المرحلة قبل بضعة أسابيع, تقول مصادر دبلوماسية, الذين استنتجوا أن العقوبات القادمة ستعتمد إلى حد كبير على الصور القادمة من أوكرانيا.

ومن الأمثلة على ذلك أن الحزمة الخامسة من العقوبات شملت في اللحظة الأخيرة حظر الفحم بناء على اقتراح المفوضية الأوروبية بعد مذبحة المدنيين في ضواحي كييف، في مدن مثل بوشا، كان معروفا.

لذلك من الضروري الجمع بين رد الفعل ضد العدوان الروسي ومصلحة الدول الأعضاء، مع العديد من الدول التي تعتمد على الطاقة بنسبة 100٪، كما أشار كبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذي يؤكد أن أي إجراء تنفذه الكتلة يجب أن يضرب روسيا أكثر من الشركاء الأوروبيين أنفسهم.

وبصرف النظر عن النقاش حول العقوبات، فإن اجتماع الاثنين سيعمل على إعطاء الاتحاد الأوروبي دفعة لعملية المساءلة عن الحرب في أوكرانيا وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة بسبب أفعالهم. وتحقيقا لهذه الغاية، سيتناول الوزراء وجبة إفطار غير رسمية مع كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسيشعرون بالقلق إزاء التحقيق الذي بدأته المؤسسة.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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