«سياسيون واعدون، مع أيديولوجية عرضية وأخلاقية متحركة»: أرسل خوسيه فيليكس لافاوري ضد أعضاء الميثاق التاريخي

في وسائل الإعلام الإقليمية فانغوارديا، كتب رئيس فيديغان وزوج أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر إثارة للجدل في المركز الديمقراطي، ماريا فرناندا كافال، عمود رأي حيث أظهر مرة أخرى خلافاته مع الميثاق التاريخي ومرشحه الرئاسي غوستافو بترو. ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها رجل الأعمال السياسيين الذين يختلفون مع مواقفه الأيديولوجية.

في فضاء الرأي، تبدأ لافاوري بالتأكد من أن التحالف الذي توجد فيه حركات مختلفة وسياسيين بديلين ليس له معايير، وبالتالي فهو قريب من بعض أعدائه المفترضين لأنهم لا يهتمون «بالتكلفة التي تتكبدها البلاد».

تقول وسائل الإعلام الكولومبية: «كيف تجتمع مجموعة من السياسيين الواعدين في» الميثاق التاريخي «، مع أيديولوجية عرضية وأخلاقيات متحركة، للاقتراب من «الشمس التي تشرق أكثر» أو الحليف مع «عدو عدوي» بغض النظر عن التكلفة التي تتحملها البلاد».

بعد تقديمه، يبدأ في تسمية كل عضو من أكثر أعضاء الحركة شهرة وأول واحد يسميه هو غوستافو بترو، المرشح الرئاسي والمفضل في استطلاعات الرأي لقيادة البلاد للسنوات الأربع المقبلة. حول عضو مجلس الشيوخ عن كولومبيا البشرية، كما هو الحال في العديد من المناسبات، كانت الحجة التي استخدمها لتشويه سمعة موقفه هي عضويته في M-19.

وأضاف: «الشخص الذي «لم يحصل» أبدا على المال تحت الطاولة، الذي ينفق اليوم بتباهي في مواجهة الصمت المتواطئ من CNE. بترو، المحرض على الكراهية والعنف؛ اليد المظلمة وراء بارو وعواقبها الكارثية. بترو، العمدة السابق الفاشل الذي يريد اليوم إعطاء تجربته للبلاد».

ثم ذكر غوستافو بوليفار وأشار إلى أنه بفضل بعض المشاكل المتعلقة بالمال مثل التهرب والاحتيال، تمكن من وضع نفسه كقائمة عليا للحركة والفوز بفترة ولايته الثانية كعضو في مجلس الشيوخ عن الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن بيداد قرطبة، وهو أيضًا عضو منتخب في الكونغرس في الميثاق التاريخي والذي يرتبط بالتحقيقات التي تدخلها مع أليكس صعب، المتهم بأنه الرجل الأمامي لنيكولاس مادورو ونظام تشافيستا واتهم بالتواطؤ في بعض عمليات الاختطاف التي قامت بها القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

و بعد ذلك كان روي باريراس و أرماندو بينيديتي, الذين تم تذكيرهم برحلتهم عبر مختلف الحركات وفي قضية بينيديتي التي يجري التحقيق فيها من قبل المحكمة بشأن قضايا الإثراء غير المشروع. وأخيرًا أشار إلى الدعم والأسماء التي انضمت إلى حملة بترو السياسية، مثل: إرنستو سامبر وألفونسو برادا وخوان مانويل سانتوس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها خوسيه فيلكس لافاوري الميثاق التاريخي وممثليه، قبل بضعة أشهر جرت مناقشة حول تصريحات مختلف الجماعات شبه العسكرية السابقة بأن المزارع كان على صلة بسالفاتور مانكوسو. في ذلك الوقت، أكد المرشح الرئاسي أن: «كانت طريقته الرئيسية لغسل الدولارات. وبهذا أدانوا كولومبيا بعدم الإنتاجية الزراعية».

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