وعد أولاف شولز زيلينسكي بأنه سيبذل كل ما هو ممكن لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتكبها الروس.

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

أكد وزير الخارجية الألماني أولاف شولز اليوم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لتقديم مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا إلى العدالة.

في بيان، أكدت نائبة المتحدثة باسم السلطة التنفيذية الألمانية، كريستيان هوفمان، أن الحكومة الفيدرالية، جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين، ستبذل «كل ما في وسعها لضمان التحقيق في الجرائم بلا هوادة وتحديد الجناة على أنهم محاسبون. أمام المحاكم الوطنية و الدولية».

وفي محادثته الهاتفية اليوم مع زيلينسكي، أدان شولز «جرائم الحرب البشعة» التي ارتكبتها القوات الروسية في بوشا وأماكن أخرى في أوكرانيا، وأعرب عن تضامنه مع السكان الأوكرانيين ودعم ألمانيا الكامل.

واضاف البيان ان وزير الخارجية الالمانى ابلغ ايضا بالوضع الحالى فى اوكرانيا وعملية التفاوض بين كييف وموسكو.

”Tuve una conversación telefónica con Olaf Scholz. Hicimos hincapié en que todos los autores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados. También hablamos de las sanciones contra Rusia, de defensa y de apoyo financiero a Ucrania”, informó Zelenski por su parte en Twitter. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka | AP

كما ناقش شولز وزيلينسكي خيارات تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا واتفقا على البقاء على اتصال وثيق، كما خلص إلى ذلك.

«لقد أجريت محادثة هاتفية مع أولاف شولز. وشددنا على أنه يجب تحديد هوية جميع مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم. تحدثنا أيضًا عن العقوبات المفروضة على روسيا والدفاع والدعم المالي لأوكرانيا»، حسبما أفاد زيلينسكي على تويتر.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم العلماء في جميع أنحاء العالم إلى التحقيق في الأسباب، التي تغذيها لسنوات، والتي أدت إلى الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوشا.

«Bucha لم يحدث في يوم واحد. لسنوات عديدة, كانت النخب السياسية والدعاية الروسية تحرض على الكراهية, نزع الإنسانية الأوكرانيين, رعاية التفوق الروسي وتمهيد الطريق لهذه الفظائع. أشجع الأكاديميين في جميع أنحاء العالم على التحقيق في ما أدى إلى بوتشا»، يكتب كوليبا على حسابه على تويتر.

“Según las autoridades de la ciudad, hay en estos momento un total de 360 civiles muertos en Bucha, entre ellos al menos diez niños”, precisó la defensora del pueblo ucraniano. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

وأفاد أمين المظالم الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، أمس في بيان على فيسبوك أنه في بوكا «تم إطلاق النار على الناس» و «عذبوا حتى الموت ليس فقط البالغين، ولكن أيضا الأطفال».

وأضاف أنه وفقا للناجين، قامت قوات الزعيم الشيشاني، رمزان كاديروف، بتركيب «غرفة تعذيب حقيقية» في مقره.

وقال «وفقا لسلطات المدينة، هناك حاليا ما مجموعه 360 مدنيا قتلوا في بوشا، من بينهم ما لا يقل عن عشرة أطفال».

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ذكرت المدعية العامة الاوكرانية ايرينا فينيديكتوفا للمذيعة البريطانية سكاى نيوز اليوم الاحد ان اوكرانيا فتحت 5600 تحقيق فى جرائم حرب مزعومة ارتكبت على اراضيها منذ بدء الغزو الروسى.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR La mano de un civil que, según las autoridades ucranianas, murió durante la invasión rusa, se ve en una fosa común en la ciudad de Bucha. REUTERS/Valentyn Ogirenko REUTERS

وادعى المدعي العام، الذي وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب رائد في القرن الحادي والعشرين»، أنه حدد 5600 قضية تتعلق بجرائم حرب مزعومة و500 مجرم حرب روسي.

من بين حالات أخرى، تحدث عن الهجوم، المنسوب إلى صاروخ روسي، على محطة سكة حديد كراماتورسك (الشرق)، الذي قتل فيه 52 مدنيا، من بينهم خمسة أطفال.

وقال فينيديكتوفا ان «هذه جريمة حرب على الاطلاق»، مدعيا ان لديها «دليلا» على ان روسيا كانت وراء الهجوم. واضافت ان «هؤلاء الاشخاص ارادوا فقط انقاذ حياتهم، واردوا ان يتم اخلاؤهم».

وشكر النائب العام رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى قام بزيارة مفاجئة لكييف يوم السبت اجتمع خلالها مع الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي ووعد باوكرانيا باسلحة جديدة.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Un empleado del servicio funerario se sienta junto a los cuerpos de civiles, recogidos de las calles al cementerio local, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha. REUTERS/Oleg Pereverzev REUTERS

وقال جونسون «ان ما فعله بوتين فى بوشا وايربين كان جرائم حرب اضرت بسمعته بشكل دائم» فى اشارة الى المدينتين الصغيرتين القريبتين من العاصمة الاوكرانية اللتين اصبحتا رمزا لفظائع الغزو الروسى.

وكانت زيلينسكي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إنشاء «آلية خاصة» «للتحقيق في جميع جرائم المحتلين ومحاكمة مرتكبيها»، مضيفة أنها ستعمل على أساس «العمل المشترك للخبراء الوطنيين والدوليين».

(مع معلومات من EFE و AFP)

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