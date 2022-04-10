انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة: اتهمت واشنطن بفرض عقوبات لا أساس لها وأهانت بايدن

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اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بفرض عقوبات «لا أساس لها» على موسكو لغزوها لأوكرانيا، ووصفت الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه «رجل عجوز خرف» من خلال وسائل الإعلام الحكومية

وأشار نظام بيونغ يانغ، الذي سبق أن انتقد واشنطن بتهمة إثارة الحرب في أوكرانيا، إلى أن هذا الصراع «أصبح فجأة قضية حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «الخاسر الأخير» للأزمة سيكون الولايات المتحدة.

ويشير تعليق للرأى نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الى الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى على انها "أدمغة للعدوان الذى تسبب فى العنف والحرب والكوارث الانسانية وعدم الاستقرار" فى يوغوسلافيا السابقة وافغانستان والعراق.

تؤكد المذكرة، التي وقعها كيم ميونغ تشول - المعترف به كمتحدث غير رسمي باسم كوريا الشمالية - أن «جرائم الحرب» التي شجبها المجتمع الدولي في أوكرانيا «هي نتاج مؤامرة ذات دوافع سياسية» من أجل «تشويه سمعة مكانة روسيا الأجنبية وإحداث انهيار». النظام».

El régimen de Corea del Norte señaló que este conflicto “se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanos via REUTERS

كما يشير إلى أن تعليقات بايدن على الحرب «تظهر تهور رجل عجوز خرف» ومعروف بـ «تصريحاته الخاطئة»، ويذكر أن مستقبل الولايات المتحدة «يبدو قاتمًا مع مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة».

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات واسعة النطاق من قبل المجتمع الدولي بسبب برامجها النووية والصاروخية, وفي الأشهر الأخيرة قامت بتسريع تجارب الأسلحة, مما دفع واشنطن إلى زيادة الضغط على النظام بقيادة كيم جونغ أون, ولكن دون إغلاق باب الحوار.

وافقت بيونغ يانغ في يناير 2021 على خطة لتحديث الأسلحة وراء الزيادة الأخيرة في اختبار المقذوفات.

وفي أواخر مارس/آذار، أطلق النظام أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017، ويُعتقد أنه قد يفجر قريباً جهازًا ذريًا مرة أخرى لأول مرة منذ خمس سنوات.

حذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية من أن برنامجها لإطلاق الصواريخ سيكون له «عواقب». وفقًا لحكومة جو بايدن، نفذت بيونغ يانغ 13 عملية إطلاق حتى الآن هذا العام، ثلاثة منها كانت ICBMs، مع مدى طويل يزيد عن 5500 كيلومتر.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة في اتصال مع الصحفيين أنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تنظم «استفزازات جديدة» لهذا الشهر، وذكر أن واشنطن «تستعد» لها بالتنسيق مع شركائها في سيول وطوكيو.

وقال «ان جميع اعمالنا تهدف الى توضيح كوريا الشمالية ان تصعيدها له عواقب وان المجتمع الدولى لن يقبل ابدا برنامجها لتطوير الاسلحة كالمعتاد».

وأشار المصدر نفسه إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح لها بتطوير برنامجها الصاروخي.

وقال المسؤول لبيونغ يانغ إن «الخيار الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار»، وأن واشنطن ليس لديها موقف «عدائي» تجاه كوريا الشمالية وأن إدارة جو بايدن مستعدة «للاستماع إلى مخاوف بيونغ يانغ».

(مع معلومات من EFE)

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