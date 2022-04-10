يدرس حلف شمال الأطلسي نشر وجود عسكري دائم في أوروبا الشرقية لصد الغزو الروسي المحتمل

FOTO DE ARCHIVO: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofrece una conferencia de prensa durante una cumbre de la OTAN para discutir la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Bruselas, Bélgica, 24 de marzo de 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن حلف الأطلسي يفكر في نشر وجود عسكري دائم في أوروبا الشرقية لصد غزو روسي محتمل.

«بغض النظر عن متى وكيف تنتهي الحرب في أوكرانيا، كان للحرب بالفعل عواقب طويلة الأجل على أمننا. يحتاج الناتو إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد. وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة «التلغراف» البريطانية «هذا بالضبط ما نفعله».

كما أكد أمين عام التحالف الأطلسي، هو «في خضم تحول جوهري للغاية» سيتخذ قرارات بشأن الانتشار الدائم في قمة الناتو التي ستعقد في مدريد في يونيو حزيران.

«حلف شمال الأطلسي هو أنجح تحالف في التاريخ لسببين. الأول هو أننا تمكنا من توحيد أوروبا وأمريكا الشمالية. والآخر هو أننا تمكنا من التغيير عندما يتغير العالم. والان العالم يتغير وحلف شمال الاطلسي يتغير».

La OTAN estudia desplegar una presencia militar permanente en el este de Europa REUTERS

منذ بداية الغزو في 24 فبراير، نشر الناتو 40ألف جندي على جناحه الشرقي، الذي يمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود.

دخول فنلندا

أشار شريك ائتلاف في الحكومة الفنلندية كان تقليديا ضد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم السبت انفتاحه على الانضمام, مما يمهد الطريق لهلسنكي لتصبح عضوا في التحالف الأطلسي.

أجرى حزب الوسط الفنلندي تصويتا على السياسة الأمنية يوم السبت, حيث منح مجلس الحزب سلطة الموافقة على طلب عضوية الناتو.

وقالت رئيسة الحزب أنيكا ساريكو: «إذا كانت الحكومة تعتقد أن الوتيرة والتوقيت صحيحان، فأنا بصفتي رئيس حزب الوسط، بدعم منكم، على استعداد لتحديد مسار انضمام فنلندا إلى الحلف الدفاعي للناتو».

لطالما قاومت فنلندا خيار العضوية في حلف شمال الأطلسي، لكن الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا قد غير وجهات النظر في بلد يشترك في حدود طويلة مع روسيا. تظهر الاستطلاعات الأخيرة أن معظم الفنلنديين يدعمون العضوية الآن, وفقًا لوكالة DPA.

ولم تعرب رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، عن رأيها، ولكنها أوضحت أن القرار «يجب اتخاذه قريبا». وفي يوم السبت، ذكر في يلي أنه مع تفاقم الوضع الأمني، يجب اتخاذ القرار هذا الربيع، أي في منتصف حزيران/يونيه.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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