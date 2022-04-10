الهجرة تقدر كولومبيا أنه في عطلة نهاية الأسبوع من 16 أبريل، يمكن أن يدخل ما متوسطه أكثر من 23،000 شخص البلاد يوميا.

أشارت الهجرة كولومبيا إلى أنه سيكون هناك أكثر من 407,000 مسافر محلي وأجنبي، خلال موسم عيد الفصح هذا، سيعبر مناطق الهجرة والهجرة في المطارات الدولية المختلفة ونقاط تفتيش الهجرة الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

أمرت هيئة الهجرة الكولومبية بزيادة 16٪ في عدد ضباط الهجرة في جميع أنحاء البلاد وفي الحالة المحددة لنقطة مراقبة الهجرة في مطار إلدورادو الدولي في مدينة بوغوتا، حيث من المتوقع أن ينتقل أكبر عدد من المسافرين، ستكون هذه الزيادة ما يقرب من 30٪.

من جانبه، وجه المدير العام للهجرة كولومبيا، خوان فرانسيسكو إسبينوزا بالاسيوس، نداء خاص للمسافرين الدوليين الذين لديهم اتصالات، وكذلك شركات الطيران، لجدولة الرحلات بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أن تكون قبل ثلاث ساعات على الأقل في مناطق الهجرة لتجنب عيوب.

كما أكد أنه «من المتوقع، خلال موسم عيد الفصح هذا، أن يغادر حوالي 25ألف قاصر البلاد، وكثير منهم، دون رفقة أحد الوالدين أو كليهما. ومن هنا تأتي أهمية الحصول، بالإضافة إلى جواز سفر الطفل والسجل المدني، على تصريح مغادرة البلد، الذي يمنحه الوالد غير المسافر، ومصادق على النحو الواجب، وفي حالة وجود الأب في الخارج، يجب معالجة هذا التصريح مباشرة في أقرب قنصلية كولومبية».

تتمثل إحدى التوصيات التي قدمها الكيان في ملء نموذج CheckMig قبل الرحلة، وهو شرط سفر إلزامي ويمكن العثور عليه على موقع Migration Colombia أو في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة المختلفة. يمكن إكمال CheckMig قبل 72 ساعة من الرحلة وحتى ساعة واحدة قبل الرحلة.

بالإضافة إلى وجود جواز سفر ساري المفعول وصالح في وقت تنفيذ عملية مراقبة الهجرة. في حالة القاصرين، بالإضافة إلى جواز السفر، نسخة من السجل المدني، وإذا لزم الأمر، تصريح القاصر الموثق أو المقيد حسب الأصول بمغادرة البلاد.

يسلطون الضوء على أنه إذا كنت مواطنًا كولومبيًا، يزيد عمره عن 12 عامًا، فإنك تستخدم نظام Biomig، الذي يسمح بتنفيذ عملية مراقبة الهجرة في أقل من 20 ثانية ويتم تمكينه في مدن بوغوتا وميديلين وقرطاجنة وبارانكويلا. أيضًا، قبل السفر، تذكر التحقق من صحة السلطات في البلد الذي ستذهب إليه، والمتطلبات الصحية، بالإضافة إلى اللوائح الأخرى المعمول بها.

بالنسبة لأولئك الذين سيدخلون البلاد، توصي بأنه إذا كان عمرك أكثر من 18 عامًا، تذكر أنه يجب عليك تقديم بطاقة التطعيم الخاصة بك مع جدول التطعيم الكامل. إذا لم تكن قد أكملت المخطط أو فعلت ذلك قبل أقل من 14 يومًا، فيجب عليك تقديم اختبار PCR سلبي لـ Covid-19، الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من الرحلة أو اختبار مستضد سلبي، تم إجراؤه قبل 48 ساعة من الرحلة.

في الوقت نفسه، قم بتنزيل تطبيق Libertapp، من Migration Colombia، من متجر Play أو App Store ولديك أداة حماية أخرى في متناول اليد عند السفر، بفضل زر الذعر، الذي يرسل، في الوقت الفعلي، موقعك وتنبيهًا لجميع السلطات الوطنية.

وفقًا لمجموعة دراسات وإحصاءات الهجرة (GEME)، خلال موسم عيد الفصح، الذي بدأ يوم الجمعة 8 أبريل، وسيستمر حتى 17 أبريل، سيدخل أكثر من 407,000 مسافر وطني وأجنبي البلاد ويغادرون البلاد، منها أكثر من 209,000 سيغادرون من الأراضي الوطنية وما يقرب من 198 ألف تذكرة.

في 8 و 9 و 10 أبريل، من المتوقع تسجيل أكبر عدد من المغادرين من البلاد، بمتوسط يومي يبلغ حوالي 24000 مسافر. في مواجهة تدفق المسافرين الدوليين إلى البلاد، تقدر الهجرة كولومبيا أنه في عطلة نهاية الأسبوع من 16 أبريل، يمكن أن يدخل ما متوسطه أكثر من 23000 شخص إلى البلاد كل يوم.

ستكون الوجهات المفضلة للكولومبيين في الخارج خلال موسم عيد الفصح هذا هي الولايات المتحدة والمكسيك وبنما وإسبانيا والإكوادور. في حالة المسافرين من فنزويلا، من المتوقع أن يصل الأجانب من الولايات المتحدة والمكسيك وبيرو والأرجنتين وإسبانيا إلى البلاد خلال موسم عيد الفصح هذا.

وفقًا لـ Migration Colombia، فإن مراكز مراقبة الهجرة الجوية التي ستحظى بأكبر عدد من تحركات الركاب هي مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا، مع أكثر من 234,000 مسافر. مطار خوسيه ماريا كوردوفا في ريونيغرو، مع أكثر من 42 ألف مسافر. مطار رافائيل نونيز في كارتاخينا مع أكثر من 25،000 مسافر ومطار ألفونسو بونيلا أراغون، الذي يخدم مدينة كالي، مع أكثر من 24،000 مسافر.

وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأراضي، يتصدر مركز مراقبة الهجرة في روميشاكا في إيبياليس، الذي يضم أكثر من 33,000 مسافر، القائمة. ويلي ذلك مركز مراقبة الهجرة في مدينة كوكوتا مع أكثر من 14،000 مسافر ووظيفة مراقبة الهجرة مع أكثر من 7000.

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