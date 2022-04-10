رد فعل ماليجا ريستريبو على القبلة المزعومة بين تاتان ميخيا وعايدة موراليس

تم تجربة مشهد ممتع في مطبخ «Masterchef Celebrity» عندما لعب تاتان ميخيا وعايدة موراليس دور البطولة في مشهد ممتع في المطبخ الأكثر شهرة في العالم في كولومبيا، بعد الفوز بأحد التحديات. في الصورة التي مرت عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة، يمكنك أن ترى Motocrossista مصدومًا تمامًا بالقبلة التي زرعتها الممثلة بطريقة مفاجئة.

«ماذا سيفعلون؟ قلنا «قبلة بعضنا البعض»، قالت عايدة موراليس عندما مرت مع تاتان ميخيا أمام هيئة المحلفين، في وقت لاحق يعلق الرياضي: «أوه! انتهى زواجي، لم أكن أعتقد أنني سأفعل ذلك»، قال motocrossista.

ماذا كان رد فعل مقدم العرض؟ حسنًا، استمرارًا للنبرة الفكاهية للوضع، كتبت كالينيا عن المنشور الذي أصدره مضيف «MasterChef Celebrity»: «ما يتعلمه المرء على إنستغرام كلوديا باهامون، الآن من سيقشره، الأناناس، من الواضح تاتان ميخيا».

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

حسنًا، بعد أيام من ما حدث، شاركت ماليجا ريستريبو رد فعلها من خلال قصصها على Instagram، ولكن هذه المرة كيف أخذت الموقف داخل منزلها بتسجيل داخل خزانة ملابسها، بينما كانت تخبرها «الحب، هيا».

وتابع: «كما كنت نقر شخص ما التقاط منشفة (هكذا)... عندما قمت بنقر عايدة ثم التقط المنشفة وعلقها... اسمحوا لي أن أنام على الجانب الذي أريده وخارج ذلك، فهو يقدم لي معروفًا غدًا ويجلب لي أيضًا القهوة كما أحب، وليس بالطريقة التي تريدها «، بينما حاول تاتان في دفاعه الإجابة على مقدم العرض.

بالإضافة إلى الطلبات المذكورة أعلاه، أوعز مقدم البرنامج إلى موتوكروسيستا أن يكون أكثر حذرا مع الشعر الذي تفقده عند الحلاقة، مضيفة أنها لم ترتدي جواربها لتفجير أنفها كما تفعل عادة.

«حسنا؟» ، وقال ماليجا ريستريبو، الذي يسأله ميجيا مرة أخرى: «ماذا تريد أيضا؟» ، ردًا على سؤاله، يرد عليه شريكه «لا شيء أكثر، تعال وأعطيني قبلة».

هنا هو المحتوى الكامل من Maleja Restrepo وTatán Mejia :

تألق الزوجان من الطهاة في مشهد الأسبوع في برنامج الواقع

تجدر الإشارة إلى أن ماليجا ريستريبو وتاتان ميخيا يمرون حاليًا بمرور اثني عشر عامًا من التاريخ العاطفي. أما بالنسبة لحياة حب عايدة موراليس، فإن الممثلة لديها مغازلة مع فابيان كوبيت توريس، الذي حذرته مؤخرًا من أن علاقتهما لم تبدأ أثناء الوباء، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

فيما يتعلق بـ «MasterChef Celebrity»، كان على Mejía و Morales الطهي معًا مرارًا وتكرارًا، على سبيل المثال، في تلك المناسبة عندما شعروا بنتائج الحلوى التي قدموها وتعميدهم باسم «El beso de Miró». وبالمثل، تمكن كل فرد من التميز في مجال الطهي ويمكن القول إنهم من بين المتسابقين المشهورين الذين يتمتعون بأكبر المهارات في هذا المجال.

من ناحية أخرى، افتتحت عايدة موراليس مطعمها للطعام البيروفي أثناء الوباء، والذي يقع في مدينة فيلافيسينسيو والذي روجت له مرارًا وتكرارًا من خلال حسابها على Instagram مع شريكها.

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