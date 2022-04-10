أرسل لويس فرنانديز سواريز ضد FCF: «إنهم لا يؤمنون بالفنيين الكولومبيين»

جلب القضاء على منتخب كولومبيا من كأس العالم 2022 في قطر معه قدرا كبيرا من الانتقادات ضد العديد من اللاعبين في الفريق، ولكن أيضا يشير إلى طاقم التدريب، برئاسة رينالدو رويدا. على الرغم من أن رحيلها عن «Tricolor» لم يتم بعد رسميًا، إلا أن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم (FCF) سيتخذ قرارًا نهائيًا بهذا شهر.

في خضم الشكوك حول العملية الجديدة التي يجب أن يبدأها فريق «كافيتيرو»، تحدث الكولومبي لويس فرناندو سواريز، مدرب المنتخب الوطني الكوستاريكي، عن الإجراءات داخل FCF. في مقابلة مع ESPN كولومبيا، قال Antioquian أن القادة لا يثقون في مدربي البلاد.

«إنهم لا يؤمنون بنا، الأمر معقد، لكنه صحيح. ولكن ليس حتى لأولئك الذين لديهم شهرة دولية مثل فرانسيسكو (ماتورانا)، هيرنان غوميز، خورخي لويس بينتو، رينالدو وخوان كارلوس (أوسوريو). لقد حقق الجميع شيئًا دوليًا»، قال سواريز في المقام الأول.

بالإضافة إلى ذلك، قدم قائمة بالمدربين الآخرين من الدوري الكولومبي الذين، وفقًا له، سيكون لديهم المهارات اللازمة لتولي الفريق الكولومبي: «هناك أيضًا مدربون جيدون جدًا مثل ألبرتو جاميرو، هيرنان توريس، دييغو كوريدور، أو مساعدي جون بودمر. هناك الكثير... إنهم رائعون وينظرون إليهم، ولكن مع بعض الازدراء».

«يُعتقد دائمًا أن المدرب الكولومبي ليس جيدًا ويبدو لي أنه غير عادل. من المنطقي أن ينتقدونا، ولكن من الجيد أيضًا أن يدركوا في شيء لدينا القدرة».

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

في الواقع، تسبب فشل كولومبيا في التأهل لكأس العالم في تذكر العديد من الشخصيات الرياضية، من لاعبي كرة القدم السابقين إلى الصحفيين. فترة خوسيه نيستور بيكرمان على رأس «Tricolor». على رأس فريق «كافيتيرو»، تمكن الأرجنتيني من التأهل لكأسالعالم على التوالي (البرازيل 2014 وروسيا 2018). اليوم هو المسؤول عن المنتخب الوطني الفنزويلي مع مشروع طويل الأجل.

لويس فرناندو سواريز لديه بالفعل خبرة في إجراء كأس العالم. تأهل لأول مرة إلى الإكوادور في الطبعة الألمانية 2006، حيث وصل إلى جولة 16، ثم قال «الحاضر» في البرازيل 2014 مع هندوراس. ومع ذلك، من المقرر الآن أن يصل هدفه إلى كأس العالم الثالث له، ولكن مع كوستاريكا.

سيسعى فريق «تيكوس» إلى أن يصبح رابع فريق كونكافاف يتأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن يواجه نيوزيلندا في فترة الإنتقال العابرة للقارات، في 13 أو 14 يونيو المقبل في الدوحة، قطر.

مع الفوز على نيوزيلندا، ستنضم كوستاريكا إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك كفرق لهذا الاتحاد في كأس العالم.

آخر مرة واجه فيها فريق الكونكاكاف ممثل الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم (OFC) في مباراة فاصلة كانت في نوفمبر 2013. في ذلك الوقت، هزمت المكسيك نيوزيلندا 9-3 في المجموع لتأمين المركز الرابع لحدث البرازيل 2014.

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

في خضم مجموعة كبيرة من الأسماء التي بدت وكأنها تفترض الاتجاه الفني لكولومبيا، اقترح الصحفي الرياضي سواريز.

«نتيجة لما تم القيام به مع كوستاريكا، علينا أن ننظر إليها. عليك أن تنظر إليها، هذا كل شيء. نظرًا لوجود تجاهل مطلق للأكاذيب المحلية وحب الأكاذيب الأجنبية هنا، فأنا أعلم أنه من الصعب عليهم هضم هذا الاسم واللقب، لكنني أعتقد أن المنفذين يدعمونه. وكأسالعالم، رجل يصل ويعيد بناء فريق من خلال رسالة مباشرة».

وبنفس الطريقة، أدرج أيضًا من بين خياراته مدرب ميلوناريوس، ألبرتو جاميرو، «الكثير من التهرب، أحب أن يفعلوا ذلك». هذا بلد عنصري، يتم إثباته على النحو الواجب. و Gamero، بسبب المظهر، لأنني لا أعرف... أنه لأنه يتعرق كثيرًا، لأنه يتعرق كثيرًا، لأنه لديه الكثير من الأساور على ذراعيه. أعلم أنه يزعج الكثير من الناس، ولكن ماذا نفعل؟» ، وخلص إلى ذلك.

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