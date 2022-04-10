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السبت 9 أبريل 2022
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كاد لويس أفينكولا أن يسجل هدف الفوز في بوكا ضد فيليز للدوري الأرجنتيني

بدأ لويس أفينكولا في المباراة بين بوكا جونيورز وفيليز سارسفيلد لدوري المحترفين الأرجنتيني

Newsroom Infobae

9 أبريل 2022

بوكا جونيوس ضد فيليز سارسفيلد: سجل المدافع لويس أفينكولا هدف الفوز لفريق Xeneize في مباراة 9 أبريل صالحة للتاريخ التاسع من كأس الدوري الأرجنتيني المحترف الذي لعب في ملعب خوسيه أمالفيتاني في لينيرز، بوينس آيرس.

بدأ لويس أفينكولا في المباراة بين بوكا جونيورز وفيليز سارسفيلد لدوري المحترفين الأرجنتيني

مدرب بوكا جونيورز سيباستيان باتاغليا تدرب مع أغوستين روسي، ماركوس روخو، لويس أفينكولا، أوغستين سانديز، غابرييل أراندا، غييرمو فرنانديز، كريستيان مدينا، آرون موليناس، غابرييل فيغا، سيباستيان فيلا ولويس فاسكيز.

وانضم الخبير الاستراتيجي فيليز سارسفيلد خوليو سيزار فاكاري إلى لوكاس هويوس، ليوناردو جارا، لوتارو جيانيتي، فرانسيسكو أورتيغا، فالنتين غوميز، جويل سونورا، نيكولاس غارايالدي، ماكسيمو بيرون، سيباستيان سوسا، لوكاس جانسون، أغوستين بوزات.

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