السلطة القضائية ترفض فرض المثول المقيد على غويدو بيليدو وغييرمو بيرميخو

رفضت السلطة القضائية طلبًا لإصدار أمر قضائي مالي مع فرض قيود على أعضاء الكونغرس في الجمهورية غويدو بيليدو من الحزب الحاكم بيرو ليبري وغييرمو بيرميخو من بيرو الديمقراطية، وفرض مظهر بسيط عليهم. ويجري التحقيق مع كل من البرلمانيين بشأن الجريمة المزعومة ضد الهدوء العام في شكل انتماء إلى الإرهاب.

وطلب مكتب المدعي العام الإقليمي المتخصص في جرائم الإرهاب وضد الإنسانية في هوانوكو، الذي يرأسه المدعي العام الإقليمي إينيدا أغيلار سولورزانو، اتخاذ تدابير قسرية لعشرة أشخاص تم التحقيق معهم، بمن فيهم أعضاء الكونغرس.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثل مكتب المدعي العام طلب إجراء للمثول مع فرض قيود على التحقيق فلاديمير سيرون روخاس، وجيدو بيليدو أوغارتي، وغييرمو بيرميخو روخاس، وأليكس بيمنتل فيدال، وجويس كيروغا فارغاس.

كما طلب احتجازه قبل المحاكمة لمدة 18 شهراً ضد آنا ماريا كوردوفا كابوتشو، وجون بينيتس تانغوا، ونيستور فييرا فيستاس، وخايمي لوباتون هويلكا، وفرانسيسكو جارا أغيري؛ بسبب الجريمة المزعومة المتمثلة في عرقلة التحقيق في الإرهاب.

في هذا السياق، من المهم ملاحظة أن التحقيق في جريمة الانتماء المزعومة للإرهاب يتم على أساس تقرير للشرطة يشير إلى مقابلة أجريت، في مايو 2021، مع إيدي فيلارويل مدينا، شاهد في هذه العملية، الذي بحاجة إلى معرفة بوجود صلة مزعومة بين بيرميخو و بيليدو و سيرون مع المسار الساطع لوادي نهري أبوريماك و إني و مانتارو (فرايم) , بقيادة الأخوين كيسبي بالومينو.

ويذكر التقرير أيضا أن فيلارويل ادعى أن بيرميخو وبيليدو كان لهما اتصال مباشر مع «الرفقة خوسيه» في مخيمات فرايم للمشي لمسافات طويلة، في حين فعل سيرون ذلك من خلال شخص مرتبط ببيئتهم يعرف باسم أليكس بيمنتل فيدال.

غويدو بيليدو ينتقد ألفا ويدعوه إلى الاستقالة من مجلس الإدارة

أشار غيدو بيليدو إلى أنه «من غير المتصور» أن يقود الكونغرس مجلس إدارة، بعد أن أكدت ماريا ديل كارمن ألفا في عدة مناسبات أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في البلاد هي استقالة لا رجعة فيها للرئيس بيدرو كاستيلو.

«من غير المتصور أن يكون هناك مجلس إدارة» شاغر «في الكونغرس، عندما ينبغي أن يضمن مبدأ الحياد لأن الأغلبية تسود ترفض الشواغر وتعترف بالنصر الديمقراطي. السيدة ماريا ديل كارمن ألفا، أقترح عليك الاستقالة والتوقف عن العمل لدى البيروفيين»، قال بيليدو في تغريدة.

كما ذكر، أوصى ألفا برييتو رئيس الدولة بالاستقالة حتى يتولى نائب الرئيس ووزير التنمية والإدماج الاجتماعي، دينا بولوارتي، الرئاسة والنظر في إكمال الولاية أو الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.

«نحن نعلم أنه لا توجد أصوات لشغل منصب شاغر. للحصول على وظيفة شاغرة، هناك حاجة إلى 87 صوتًا. مع المقاعد اليسارية الثلاثة: بيرو الحرة، معا من أجل بيرو وبيرو الديمقراطية، هناك 44 صوتا. لا يحتاج الرئيس إلى التحدث إلى AP أو APP أو Podemos أو Somos. فقط مع تلك المقاعد الثلاثة على اليسار لن يكون هناك شاغر. السبيل الوحيد للخروج الآن هو استقالة (بيدرو كاستيلو). يجب أن يتولى نائب الرئيس (دينا) Boluarte المسؤولية. (إذا تم احترام الفترة أو تم استدعاء تقدم للانتخابات) التي يجب تحليلها من قبلها كنائبة للرئيس»، وقالت في مقابلة مع تلفزيون باناميريكانا.

من جانبه، كان بيدرو كاستيلو متفائلاً خلال اجتماع مجلس الوزراء اللامركزي في بونو وذكر أن «الإيمان» بأن الأزمة السياسية انتهت.

«نحن في أوقات صعبة، اقتصاديًا؛ لدي إيمان بأن هذه اللحظة السياسية التي شاركنا فيها قد وصلت إلى نهايتها. كنا سنحرز المزيد من التقدم (مع الحكومة) لو لم نستمتع في هذه الأشهر بمواجهات ومواجهات عديمة الفائدة».

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