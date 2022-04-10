خورخي مونتويا يرد على منتقديه: «الناس والتلال ومحيطهم يدعمونني باستمرار»

مرة أخرى، أشار المتحدث باسم التجديد الشعبي، خورخي مونتويا، إلى تلال ليما ومواطنيها. من خلال حسابه على تويتر، رد عضو الكونغرس على الانتقادات الموجهة إليه بسبب التعليقات المهينة التي أدلى بها قبل بضعة أيام.

وقال الأدميرال إنه يحظى بدعم «الناس والتلال والمناطق المحيطة بهم»، الذين يعبرون عنها شخصيًا ومن الشوارع. هذه هي الطريقة التي قلل بها من شأن التعليقات السلبية التي يتلقاها على الشبكات الاجتماعية.

«المدينة والتلال والمناطق المحيطة بها تدعمني باستمرار وأشكرهم. تويتر ليس علامة على الدعم الموضوعي أو الرفض، يتم دفع الكثير من المصالح الثانوية. لقد حصلت على الدعم في الشوارع»، غرد مونتويا.

في وقت لاحق، ذكر مشرع المقعد السماوي أنه «يصلي» لأولئك الذين يهاجمونه باستمرار. وقال «اقول لهم انه عندما يقرر الشخص القيام بالامور بشكل جيد، واتباع القواعد، ولكن قبل كل شيء ان يكون شخصا له مبادئ وشرف، فهو يعلم جيدا ان التواجد في الجانب الجيد ليس بالأمر السهل ولكنه ضروري».

ميا كولبا

قبل بضعة أيام، قدم مونتويا اعتذاره عن تصريحاته عن الناس الذين يعيشون في جميع أنحاء المدينة. وكما يذكر، كان عضو الكونجرس يؤيد الاجراء الذى فرضه الرئيس بيدرو كاستيلو لمرسوم حظر التجول طوال 5 ابريل، حيث كان لديه معلومات تفيد بان مجموعة من الناس يعتقد انها «نزلت من التلال» لنهب ليما.

«الإجراء صعب للغاية وجذري للغاية وكان ذلك لأن المعلومات المتاحة، ما لم تصل إلى أذني، هي أنهم اليوم كانوا يخططون لنهب ليما، النزول من التلال لنهب المدينة، ليس فقط هنا ولكن في أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن العاصمة هي مكان رمزي ويجب حمايتها»، قال لوسائل الإعلام. من الصحافة، خارج كونغرس الجمهورية.

واضاف «انه ليس افضل وقت لإعطائها، ولا الطريقة التى تم بها اعطاء الافضل، ولكنى اعتقد انه يتعين اتخاذ اجراءات من هذا النوع او ما شابهها من اجل السيطرة على الفائض الشعبى».

وبالنظر إلى ذلك، قرر أن يجعل mea culpa: «أيها المواطنون الأعزاء، في 5 أبريل، قدمت بعض التصريحات المؤسفة عندما وصلت إلى المؤتمر لمحاولة الإبلاغ عن أن مدينة ليما كانت ستشهد اضطرابات محتملة وذكرت أن الناس سينزلون من التلال. لقد أسيء تفسير هذا التعبير، ولم تكن نيتي الإساءة إلى أي شخص. أعتذر لك عن ذلك. أنا في المؤتمر لأنني تلقيت التصويت منك، من الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء المدينة في سان خوان دي لوريجانشو، في فيلا ماريا ديل تريونفو في كوماس، في سان مارتين دي بوريس. أريد أن أعتذر لك إذا جعلتك تشعر بالسوء حيال تعبيراتي».

«لقد دعمنا وعززنا جميع المبادرات لتحدي وتوقيت اللوم على الوزراء غير الحاضرين الذين عينتهم هذه الحكومة. وبصفنا مقاعد البدلاء وبطريقة شخصية، فإننا نشجع الوظيفة الشاغرة الرئاسية لأنها السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي ولدها الرئيس كاستيلو. ولن نتخلى ابدا عن مبدأنا بالدفاع عن الديمقراطية ووطننا وابعادها عن التطرف الراديكالى الذى عفا عليه الزمن التى تحكمنا اليوم».

وقبل أن يختتم، أكد أنه ملتزم بالقتال من أجل قضايا عادلة والدفاع عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

«التزامنا هو وسوف يكون لجميع البيروفيين. وسنعمل دائما على حماية حقوق أفقر الناس وأكثرهم ضعفا، أولئك الذين يطالبون بشكل شرعي بوجود فوري للدولة. كفاحي وتضحيتي لأن الكونغرس مكرس للمواطنين الذين لديهم أقل ما يستحقون نوعية حياة أفضل، معهم هو التزامي الأبدي. تعيش بيرو!» ، انتهت.

قام عضو الكونجرس بعمل mea culpa وخرج للاعتذار بعد تعبيرات مؤسفة.

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