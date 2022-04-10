JB على ATV: ديلبرت أغيلار ساخرت سوء المعاملة التي عانى منها في ضواحي قناة تلفزيونية

في بداية أبريل، نظم ميلاغروس ليفا حادثا محرجا عندما صرخ من أجل إزالة حافلة ديلبرت أغيلار. تم إعادة إنشاء هذا الحادث من قبل المغني في JB على ATV. حتى أن الفنان أطلق على سيارته troncomóvil، وهي الكلمة التي استخدمها الصحفي في تلك المناسبة.

دعا خورخي بينافيدس ديلبرت أغيلار إلى برنامجه, هذا السبت, أبريل 9,. شارك المغني في تسلسل «Trampolín a la champa»، حيث كان يمزح حول ما حدث مع Milagros Leiva. حتى أنه ساخر من الوضع مع داني روزاليس، في شخصيته في «فيجوليتا».

قال ديلبرت أغيلار، مستخدمًا كلمات الصحفي: «أحضرت صندوق الهاتف المحمول الخاص بي». «أريد أن أعرف من هو سائق هذا trunkmobile!» قال ميلاغروس ليفا في تلك المناسبة بطريقة ازدراء لموسيقيي المغني.

«أنا لا أعرف. قال لي الوصي: «اترك سيارتك هناك». وتركت سيارتي هناك, رد cumbiambero على داني روزاليس في JB على ATV, توليد ضحك الآخرين.

ومع ذلك، غنى أغنية «يونيتا ماس». وأخيرا، أنهى عرضه بقوله: «الموسيقى صحية وصحية وصحية».

كما تتذكر، أخبر ديلبرت ما حدث لبرنامج Magaly Medina. «ركبت الحافلة لتصرخ عليهم، بلهجة متغطرس قالت: «من هو ديلبرت أغيلار؟ من هم هؤلاء غير الأسوياء؟ قال: «من ضرب؟ «»، قال مترجم «لا أريدك أن تبكي مرة أخرى».

وأخيرا، شرع في الاعتذار للصحفي. وقال «اذا كان هناك اى شىء يزعجك، اعذرنى واعذر الرجال، ولكنها لم تكن النغمة او الطريقة لطلب معروف».

ماذا حدث لميلاغروس ليفا؟

أعلن برنامج Magaly Tv: La firme أن ديلبرت أغيلار وموسيقييه تعرضوا لسوء المعاملة من قبل ميلاغروس ليفا عندما كانت حافلة المجموعة متوقفة خارج تلفزيون ويلكس .

وفقًا لمقاطع الفيديو وقصة Magaly Medina نفسها، استقل مضيف التلفزيون وسائل النقل الخاصة بمجموعة كومبيا للمطالبة بغطرسة بمغادرة المكان، وذلك لأنهم كانوا في مكان وقوف السيارات الخاص بهم.

وبالمثل، ذهب مراسل من برنامج ATV لمقابلة مغني كومبيا وسأله عما إذا كان صحيحًا أن ميلاغروس ليفا، عندما كان غاضبًا، بدأ ينظر إليه أمام جميع زملائه في العمل.

«هل أخبرك من أنت، من هزمته؟» ، استشاروا مغني كومبيا. «نعم، وضع نفسه في تلك النغمة. ركبت الحافلة للصراخ (على موسيقييها) بنبرة متغطرس».

وفقًا لديلبرت أغيلار، ذهب مضيف Willax Televisión للبحث عنه بعد المشادة مع موسيقييه ولم يتردد في محاولة جعله يشعر بالنقص، شيء مثل الموسيقيين الذين رافقوه في ذلك اليوم.

«قال لي: «مهلا، من هم أولئك الذين يسيئون التكيف» وغيرها من الصفات لأولادي. لم أكن أعرف أي شيء لأنني كنت في بيئة أخرى. لم أكن أعرف أي شيء عن هذا، قلت لنفسي أن شيئًا ما يجب أن يحدث لهم للرد على هذا النحو. ثم أخبرني الأولاد بما حدث».

في وقت آخر، أكد مغني كومبيا أن Milagros Leiva لم يتصرف معه بشكل صحيح على الرغم من حقيقة أنه كان ضيفًا على القناة التلفزيونية. «لا، لقد حصلت على... من الذي تغلبت عليه؟ هكذا سارت الامر».

يشرح ديلبرت أغيلار لماذا كان متوقفًا في ضواحي القناة

لتوضيح الحقائق، ذكر ديلبرت أن حافلة مجموعته كانت متوقفة في المكان الذي أخبرها به عامل القناة، وأنها لو طلبت منهم الانتقال من الموقع بطريقة ودية، لكانوا قد فعلوا ذلك على الفور.

«الوصي وضعنا في ذلك المكان، كان عليها أن تذهب بطريقة أكثر لطفا، كما فعل أي شخص طبيعي. اطلب من السائق مساحة لاستيعاب سيارته».

«من الذي تغلبت عليه؟» ، أخبر ديلبرت أغيلار وهم يصرخون على موسيقييهم لمغادرة موقف سيارات عام.

استمر في القراءة