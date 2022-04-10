في مدرسة في أنتيوكيا، يلقي طالب البيض والسائل لمعلمها لجذب انتباهها

في مدرسة هيرنان فيلا باينا، في حي غوريتي في بيلو، أنتيوكيا، تم تسجيله عندما فجر طالب بيضة في الرأس، بسبب مكالمة إيقاظ. يظهر الفيديو، الذي أصبح فيروسيًا ونُشر على حساب تويتر لمنصة «التنديد أنتيوكيا»، اللحظة التي تقترب فيها الطالبة من مكتب المعلم، الذي كان يجلس ويقترب وتنفجر بيضة في رأسها.

سألت المعلمة مهاجمها لماذا فعلت هذا بها فأجابت: «لأن لا أحد يدلي بملاحظة عني». على ما يبدو، كانوا سيعطونه مكالمة إيقاظ على ورقة الانضباط الخاصة به.

قررت الطالبة، غير راضية عما حدث، مواصلة الاعتداء على معلمها. ومع وقوع الحادث، تحاول الضحية مغادرة الفصل الدراسي للذهاب إلى الحمام لإزالة بقايا البويضة المتبقية في شعرها وانتقد الضحية الشابة عليها مرة أخرى، وأفرغت السائل الذي كانت تحمله في زجاجة الترمس.

علق العديد من مستخدمي الإنترنت على الأحداث التي تم تسجيلها على الفيديو ورفضوا أداء الشابة. بالإضافة إلى ذلك، حذروا من أن الوالدين المعنيين سيكونون مسؤولين عن ذلك.

من جانبه، سلط مكتب عمدة بيلو الضوء على الإدارة الجيدة للمعلم للوضع وأضاف أن الطالب يضمن جميع الإجراءات القانونية الواجبة أثناء التحقيق في الظروف وما إذا كان هناك المزيد من المشاركة.

وأشارت أيضاً إلى أن وزارة التعليم أبلغت عن الحالة إلى شرطة الأطفال والمراهقين وتم استدعاء والدي القاصر لتفعيل طريق الرعاية اللازمة لرعاية الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات عنف مدرسي وتم الإعلان عنها في البلد، على سبيل المثال، حتى الآن هذا العام كان هناك ما لا يقل عن 500 حالة عنف مدرسي في ميديلين

في الأيام الأخيرة، ذكرت وزارة التربية والتعليم في ميديلين أنه حتى الآن هذا العام تم تسجيل ما لا يقل عن 500 حالة عنف مدرسي، بما في ذلك التنمر والتحرش الجنسي والتسلط عبر الإنترنت وغيرها.

من أجل معالجة هذه المشكلة التي تؤثر على الطلاب في 229 مؤسسة تعليمية رسمية، 337 خاصة و 49 من قبل المدينة، أطلق مكتب عمدة ميديلين حملة «لا تلمسك».

وبهذه المبادرة، تعتزم الإدارة تقديم الدعم للطلاب ضحايا العنف في المؤسسات التعليمية في المدينة. ولكن، بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى توفير الثقة الكافية للأطفال والشباب للإبلاغ عن المعتدين عليهم.

وأخيرا، حذرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي العام الماضي من أن 32٪ من الطلاب في كولومبيا قد أبلغوا عن تعرضهم للتنمر، وهو رقم يظهر المشاكل الخطيرة للعنف والتنمر التي يواجهها الطلاب في البلاد وأنهم يحتاجون إلى رعاية شاملة لهم الاحتواء.

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