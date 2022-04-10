في محل لبيع الزهور قام بتجميع البنادق والبنادق الرشاشة: أنها القبض على «المعلم» من الأسلحة بوغوتا

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

هذا الأحد، أبلغ مكتب المدعي العام عن ما يسمى بـ «المعلم» للأسلحة, كارلوس ألبرتو زولواغا أرويايف, الذي سيكون أحد أكبر مصنعي وتجار الأسلحة النارية للمنظمات الإجرامية.

كان هذا الرجل قد أكمل ما يقرب من 15 عامًا في شراء الأسلحة وتجميع وبيعها. وتشير الأدلة إلى أنه زعم أنه حصل على بنادق ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل يدوية، من بين أمور أخرى، تم استخراجها من المقر العسكري في كونديناماركا وتوليما وميتا، وكذلك في السوق السرية.

ويبدو أنه أعد الأسلحة في ورشة عمل حرفية كان يعيش فيها، ثم قام بتسويقها في هياكل «عشيرة الخليج» في أنتيوكيا وقرطبة، وإلى المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في ميتا وكاكيتا وكاوكا؛ وإلى قوات التحرير الوطنية في الجزء الجنوبي الغربي من البلد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما لفت الانتباه في التحقيق، وفقا للسلطات، هو أن زولوغا أرويايف كانت تبيع أسلحة بالتوازي مع الجماعات المنشقة والجيش الوطني في كاوكا، لمواجهة بعضها البعض بشأن النزاع حول طرق الاتجار بالمخدرات.

تم القبض على المسدس «جورو»، كما كان معروفًا بالإجرام، مع زوجته روزا هيلينا مايا راميريز، في حي نورماندي، في غرب بوغوتا. كان للمبنى كواجهة مؤسسة تجارية لترتيبات الزهور. ومع ذلك، على الفور وجدوا ورشة لتجميع الأسلحة وبعض أجزاء البنادق.

من جهته، اتهم مدع عام من المديرية المتخصصة لمكافحة المنظمات الإجرامية الزوجين بارتكاب جرائم مثل: الحفلات الموسيقية لارتكاب الجرائم؛ صنع الأسلحة والاتجار بها وحملها، والذخيرة للاستخدام المقيد، للاستخدام الحصري للقوات المسلحة أو المتفجرات؛ إثراء الأفراد. يجب على المعتقلين الامتثال لإجراءات أمنية في مركز السجن.

من الجدير بالذكر أن كارلوس ألبرتو زولواغا أرويايف كان موضوع اثنين من إجراءات البحث والبحث في بوغوتا، في يوليو 2020. وفي إحدى الإجراءات، وفي مبنى تجاري في وسط مدينة سان أندريسيتو، استولوا على أربع بنادق وثلاث قاذفات قنابل يدوية و700 قطعة من الرشاشات والذخيرة و 000 34 دولار نقداً؛ وفي الطرف الآخر، المحتجز في حي توبيرين، عثروا أيضاً على بنادق و000 200 28 دولار.

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