تم القبض على زوج مندوب الهجرة في تشياباس بتهمة الاتجار بالبشر

Grupos de migrantes centroamericanos se manifiestan en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar su situación en el país hoy, en Ciudad de México. EFE/Madla Hartz

بعد ظهر يوم الجمعة، تم القبض على زوج مندوب الدولة للمعهد الوطني للهجرة من قبل مكتب النائب العام (FGR) بسبب تورطه المزعوم في شبكة الاتجار بالبشر.

وبحسب ما ورد، فإن المعتقل متورط في وفاة 55 مهاجرًا وقعت في أواخر عام 2021 بعد نقل مقطورة في شيابا دي كورزو، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وبالمثل، لم تقدم السلطات الوزارية تقارير رسمية. وفي مواجهة الشائعات بأن مندوبة INM، باولا لوبيز روداس، قد استقالت، استبعدت INM أنها تركت المنصب الذي تولت في ديسمبر الماضي، لتحل محل الجنرال المتقاعد، أريستيو تابوادا.

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