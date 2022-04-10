غيدو بيليدو يطلب من ماريا ديل كارمن ألفا الاستقالة من رؤساء الكونغرس

احتضان التعليق بين أعضاء الكونغرس ماريا ديل كارمن ألفا و Guido Bellido هو بالفعل جزء من الماضي. تمت إعادة تصور التناقضات بين الحزب الحاكم والمعارضة بعد تصريحات برلماني بيرو ليبري الذي أوصى فيه أن يتنحى رئيس الهيئة التشريعية جانبا و «يتوقف العمل من أجل البيروفيين». هذا بعد واحد من أكثر الأسابيع ازدحامًا حتى الآن هذا العام لكل من حكومة بيدرو كاستيلو والتمثيل الوطني.

التعليق الذي كان سيولد رفض بيليدو سيكون ذكر ألفا لاستقالة الرئيس سيكون «السبيل الوحيد للخروج» لإنهاء الأزمة التي تجد البلاد نفسها فيها. «نحن نعلم أنه لا توجد أصوات للشواغر، يتطلب الشغور 87 صوتا، مع المقاعد اليسرى الثلاثة التي تمنع بالفعل إمكانية الشغور. السبيل الوحيد للخروج الآن هو الاستقالة. يجب على نائب الرئيس تولي زمام الأمور».

بالنظر إلى ذلك، وصف غويدو بيليدو مجلس إدارة الكونغرس بأنه شاغر، تقوده عضوة الكونغرس في Acción Popular. كتب برلماني كوسكو من حسابه على تويتر: «من غير المتصور أن يكون هناك مجلس إدارة 'شاغر' في الكونغرس، في حين ينبغي أن يضمن مبدأ الحياد لأن هناك أغلبية ترفض الشواغر وتعترف بالنصر الديمقراطي».

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

خطوط في وقت لاحق, اقترح Bellido أن تكون Alva هي الشخص الذي يتنحى جانبًا. واضاف «اننى اقترح عليك الاستقالة والتوقف عن العمل لدى البيروفيين». من جانبها، فضلت رئيسة الكونغرس عدم التحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس أرسل إلى الرئيس كاستيلو اقتراحا تروج له عضوة الكونغرس روزيلي أموروز من أفانزا بايس تحثه على الاستقالة.

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بعد ظهر يوم السبت، اتهم رئيس مجلس الوزراء، أنيبل توريس، الكونغرس بتشويه مشروع القانون الذي قدمته السلطة التنفيذية إلى القضاء على IGV في بعض الأطعمة». عند استلام توقيع القانون، لاحظنا أن الكونغرس شوه مشروع القانون، من خلال تبرئة الظهر الرقيق، أوزة، الدراج، الطيور الغينية، اللحوم المستوردة، الحليب المكثف، اللازانيا، الرافيولي، من بين أمور أخرى، والتي ليست جزءًا من السلة الأساسية للسكان بموارد محدودة»، قال توريس.

تسببت إضافة المنتجات التي ليست جزءًا من سلة الأسرة الأساسية في رفض السلطة التنفيذية والعديد منها بالقرب منها، بما في ذلك Guido Bellido. وكتب في تغريدة أخرى: «سيدتي رئيسة كونغرس الجمهورية، نحث على حكم أكبر؛ لن نسمح بأن يتم القانون والغش في نفس الوقت».

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

إلى جانب صورة تظهر ألفا محاطة بالطعام مثل اللحوم والديك الرومي واللازانيا والحلويات، اتهم بيليدو البرلمان بتعزيز القوانين التي تنتهك مصالح معظم البيروفيين. واضاف فى منشوره «لا يمكنك فرض قوانين ضد البلاد باسم سلة الاسرة الاساسية وتبريرها عندما نزرع قنبلة موقوتة».

وقال رئيس الوزراء توريس ان القانون سيولد «ميزانية تبلغ 3.2 مليار باطن لن تسمح بالخدمات الاساسية والمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة ومشاريع المياه والصرف والبنية التحتية للري وغيرها»، وفقا لما ذكره من خلال شبكاته الاجتماعية.

وفقًا للاقتصادي خورخي كاريو أكوستا، فإن هذه اللائحة التي وافق عليها الكونغرس سيكون لها «تأثير إجمالي قدره S/500 مليون عائد أقل خلال عام 2022″. لذلك، يجب أن يُطلب من وزارة الاقتصاد والمالية «تنظيم القانون في غضون فترة أقصاها 15 يومًا تقويميًا».

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