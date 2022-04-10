تقرر حكومتا كولومبيا وبيرو استكشاف حوض نهر بوتومايو

و بناء على مبادرة من حكومتي كولومبيا و بيرو, ستنفذ البعثة الثنائية لحوض نهر بوتومايو بين البلدين المجاورين. هذا الإجراء هو جزء من الالتزامات الثنائية الوطنية الموقعة في خطة عمل فيلا دي ليفا 2022، في 14 يناير. الاجتماع الذي جمع بين الرئيسين إيفان دوكي من كولومبيا وبيدرو كاستيلو من بيرو.

تم إطلاق أول رحلة ثنائية للتنوع البيولوجي يوم الجمعة 8 أبريل في مدينة إكيتوس، بيرو. وحضر الحدث ممثلون عن المؤسسات البيروفية والكولومبية.

وفقًا لوزارة البيئة الكولومبية، فإن الهدف من العمل الثنائي هو معرفة الأنواع المسجلة في حوض نهر بوتومايو، «من أجل تعزيز الحفاظ عليها وتحديد الأنواع المستوطنة أو المهددة وتحديد الأنواع المناسبة لعمليات الاستعادة البيئية، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات المحلية».

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من 9 أبريل إلى 1 مايو، سيسافر 47 عالمًا من البلدين إلى قطاع من الحوض الأوسط لنهر بوتومايو، الموجود في مقاطعتي أمازوناس (كولومبيا) ولوريتو، مقاطعة مايناس (بيرو). وخلال الرحلة الاستكشافية، سيتم إجراء أخذ عينات ميدانية من مجموعات بيولوجية مختلفة من النباتات والحيوانات، «مما سيعزز معلومات المجموعات البيولوجية وأنظمة المعلومات الأمازونية لكل بلد»، وفقا لما ذكرته سلطات البلدين خلال حفل إطلاق هذا تحالف.

سيتم تنفيذ التطوير الفني للبعثة من قبل معهد الأمازون للبحث العلمي (SINCHI) في كولومبيا، والذي سيقدم خدمة 17 من باحثيه من الجامعات الوطنية والوادي. من جانبه، سيكون لدى معهد أبحاث الأمازون البيروفي 30 باحثًا مرتبطين بالمؤسسة وجامعة مايور دي سان ماركوس.

وقال لوز مارينا مانتيلا كارديناس، المدير العام لشركة SINCHI، أن «مهمتنا ستكون تعزيز تجمع المعلومات من المجموعات البيولوجية ونظم المعلومات الأمازون والتنوع البيولوجي في كل بلد، وبالتالي تعزيز المجتمعات المحلية نفسها في معرفة الموارد. ونحن واثقون من ان النتائج التى نحصل عليها ستكون حيوية للعلم والمعرفة العامة وان عمل السكان المحليين سيعزز تبادل المعرفة والمعرفة والخبرات».

وخلال المرحلة الميدانية، سيرافق الفرق باحثون مشاركون محليون، مما سيسهل تبادل المعارف ونقلها من خلال توسيع الحوار بين المعارف التقليدية والعلمية. قال بنجامين مارتيكورينا، رئيس المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في بيرو: «في هذه البعثة الثنائية، لا يتم تأسيس العلاقات الثنائية فحسب، بل سيكون للعلماء رابطة وأساس مشترك للعمل على مر السنين».

تعد المنطقة الحدودية التي ستقام فيها البعثة واحدة من أبعد المناطق عن المراكز المأهولة بالسكان في كولومبيا وبيرو، والتي بدورها تشترك في امتداد 1330 كيلومترًا خطيًا. قالت نائبة وزير تنمية الموارد الطبيعية في بيرو، ياميلا سيلفا فيدال: «هذا العمل ضروري للإدارة المستدامة، لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة ما لدينا في منطقة الأمازون وهذا هو السبب في أنه من الضروري بدء هذه الرحلة».

من جانبه، أكد نائب وزير المعرفة والابتكار والإنتاجية في وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، سيرجيو كريستانشو مارولاندا، أنه «بالنسبة للحكومة الكولومبية، فإن معرفة التنوع البيولوجي لها أهمية حيوية لإنشاء الإدارة السليمة للموارد الطبيعية .»

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