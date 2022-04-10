مستوى الله كل النجوم 2vs2 مشاهدة مباشرة على الإنترنت ubeat مجانًا في أي وقت مباراة 2 معارك تشيلي الحية

بعد يوم أول مذهل مع أكثر من 11,000 روح في Movistar Arena في بوغوتا، اليوم الأحد مستوى الله All تحتفل Stars 2vs2 بموعدها الثاني في سانتياغو دي تشيلي. سيكون الحدث في مسرح Caupolican الأسطوري. هناك 16 زوجًا مع أفضل freestylers في العالم والتي سيتم قياسها في البطولة. يتكون هذا الانضباط من الهيب هوب من عقد معارك الراب، حيث يرتجل MCs مع القوافي.

تذكر أن التاريخ الأول فاز به الثنائي الذي شكله نيترو (تشيلي) و Valles-T (كولومبيا). لقد تغلبوا على الثنائي من لوكيلو (كولومبيا) وليترا (فنزويلا) في نهائي ضيق. اليوم من الساعة 4 مساءً سيكون اليوم الذي سيجتمعون فيه مرة أخرى من الجولة 16.

كان Valles-T و Nitro الفائزين في التاريخ الأول لمستوى الله 2022.

من المتوقع أن يكون تاريخًا تكون فيه الأزواج بالفعل أكثر توحيدًا إلى حد ما. على جانب ممثلي بيرو، في اليوم الماضي لم يكن لديهم حظ أفضل وبقوا في الجولة الأولى، باستثناء Stick، الذي صنع الثنائي مع RC المكسيكي. لقد سقطوا في الدور ربع النهائي. فشل الثنائي بابو (الأرجنتين) و Jaze (بيرو)، أحد المفضلين والذي تسبب في أكبر قدر من التوقعات، في تجاوز الجولة الثانية، بعد يخسر أمام الثنائي نيترو فاليس تي. في تشيلي يجب أن يرفع رأسه.

دوبلاس بارا مستوى الله كل النجوم 2022

عانت القائمة من انخفاض في اللحظة الأخيرة من Blon و Sweet Pain من إسبانيا، لذلك كان عليهم استبدال رومينتو (تشيلي) ولوكيلو (كولومبيا). هذه هي الطريقة التي سيواجه بها الأزواج بونتا دي ريماس في هذه التواريخ الثلاثة المتبقية:

Chuty (إسبانيا) - ماريثيا (كولومبيا)

Jaze (بيرو) - بابو MC (الأرجنتين)

نيكروس (بيرو) - سكوني (إسبانيا)

مهارة (بيرو) - عضو البرلمان (الأرجنتين)

رابدر (المكسيك) - تحمل (تشيلي)

نظرية (تشيلي) - ستيوارت (الأرجنتين)

كلان (الأرجنتين) - ماناك (إسبانيا)

غازير (إسبانيا) - ميكا (الأرجنتين)

لوكيلو (كولومبيا) - كلمات الأغاني (فنزويلا)

نيترو (تشيلي) - وادي تي (كولومبيا)

السهوب وولف (المكسيك) - كايزر (تشيلي)

كاشا (الأرجنتين) - علم المعادن (تشيلي)

يارتزي (بورتوريكو) - SNK (كوستاريكا)

لانسر ليريكال (فنزويلا) - خروج ليريكال (جمهورية الدومينيكان)

سكيبر (المكسيك) - ريدل (تشيلي)

عصا (بيرو) - RC (المكسيك)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

تواريخ وأوقات مستوى الله كل النجوم

في البداية، تم الإعلان عن جولة في البطولة حيث سيتم لعب ستة تواريخ في أربعة بلدان مختلفة. ومع ذلك، ذكرت المنظمة أنه بسبب أسباب قاهرة لن تعقد الأيام في قرطبة وروزاريو (الأرجنتين). هذا هو السبب في أن هناك الآن أربعة أيام سيتم لعبها.

التاريخ 2. سانتياغو دي تشيلي هو المكان الذي تم اختياره للمرحلة الثانية من مستوى الله اليوم الأحد 10 أبريل. ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 4 مساءً (بتوقيت كولومبيا والمكسيك وبيرو)، و5 مساءً (تشيلي)، و6 مساءً (الأرجنتين)، و11 مساءً (إسبانيا).

التاريخ 3. بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، هي مسرح المرحلة قبل الأخيرة من 2VS2 من مستوى الله، يوم الأحد 18 أبريل. ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 3 مساءً (بتوقيت كولومبيا والمكسيك وبيرو)، والساعة 4 مساءً (تشيلي)، و5 مساءً (الأرجنتين)، و10 مساءً (إسبانيا).

التاريخ 4. سيقام النهائي الكبير لمستوى الله في مدريد. يصل الأزواج الستة عشر إلى عاصمة إسبانيا بكامل قوتهم، يوم الجمعة 22 أبريل. ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 3 مساءً (بتوقيت كولومبيا والمكسيك وبيرو)، والساعة 4 مساءً (تشيلي)، و5 مساءً (الأرجنتين)، و10 مساءً (إسبانيا).

كيف تشاهد مستوى الله كل النجوم

هذا العام، تم بيع معظم الأماكن بالفعل في المؤتمر، لأولئك الذين يمكنهم رؤيتها شخصيًا. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في متابعتها من المنزل، ستكون الميكانيكا مختلفة هذه المرة.

رتبت God Level لبث البطولة مباشرة، ولكن ليس مجانًا على YouTube كما فعلوا دائمًا. هذه المرة، ستكون المنافسة قادرة على المتابعة من خلال منصة Ubeat.

عند دفع مبلغ 9.99 دولارًا، ستتمكن من الوصول إلى Total Pass، لمشاهدة جميع التواريخ. يمكنك أيضًا اختيار البطاقة اليومية التي تكلف 3.99 دولارًا.

المضيفين، دي جي جي يوسيس

على الرغم من أن مغني الراب سيكونون دائمًا أهم ما يميز اليوم، إلا أن هناك مكونات تمنح العروض لمسة إضافية. نحن نتحدث عن المقدمين أو المضيفين، وأولئك الذين يعزفون الموسيقى، ودي جي والذين سيكونون مسؤولين عن الأصوات، مثل هيئة المحلفين.

يعود التبشير الأسطوري للأرجنتين إلى المسرح لتحريك هذه الأيام مع سيركو فو من المكسيك. على اللوحات سيكون هناك أيضا مفوضان: Jbeats من كولومبيا وSonicko من المكسيك.

وكمحلفين، تم الإعلان عن بابي (إسبانيا) و Danger (المكسيك) وأوميغا (تشيلي) وجوتا (بيرو). ومع ذلك، هناك قاض آخر لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

لماذا لا يكون ACZINO على مستوى جيد 2022؟

المكسيكي ماوريسيو هيرنانديز، المعروف باسم Aczino، هو أعظم الأس لهذا الانضباط باللغة الإسبانية. حاليا، هو بطل العالم مرتين لريد بول باتالا. يتساءل الكثيرون لماذا لا تعد Aczino جزءًا من هذه البطولة.

هو نفسه اعتنى بشرح ذلك على تويتر. «هذا العام سأفتقد مستوى الله، وآمل أن أشارك في المرحلة التالية، ولكن هذه المرة يجب أن أعدّ عرضًا لـ Vive Latino وأحتاج إليه ليكون 100٪. بالإضافة إلى حقيقة أن لدي معركتين مكتوبة تتطلب إحداهما إعدادًا خاصًا».

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