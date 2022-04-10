كشف فرناندو ديل سولار عن صور زفافه وأثار شائعات الحمل مع آنا فيرو

كان فرناندو ديل سولار أحد أكثر السائقين المحبوبين من قبل المكسيكيين، لأنه لسنوات كان أحد عناوين الصحف الصباحية Venga La Alegría، وهو برنامج تلفزيوني Azteca سمح له بالبقاء أحد المشاهدين المدللين على الرغم من حقيقة أنه لم يعد هناك. الآن شارك الأرجنتيني على شبكاته الاجتماعية بعض الصور التي تؤكد زواجه من آنا فيرو، بالإضافة إلى واحدة على وجه الخصوص أثارت بالفعل شائعات عن احتمال الحمل.

ما تم ذكره في بعض وسائل الإعلام والمنصات مثل تويتر أصبح الآن حقيقة واقعة: فرناندو ديل سولار وآنا فيرو تزوجا رسميا، في حفل حميم للغاية تم التقاطه إلى الأبد من قبل مجلة اجتماعية مشهورة، والتي كشفت الآن لمحة أولى عن ما هو واحد من أهم حفلات الزفاف المتوقع في مجال استضافة المعرض، حيث يحتفظ الأرجنتيني بمجموعة كبيرة من المعجبين بفضل مشاركته في البرنامج الذي استضافته سينثيا رودريغيز وإل كابي بيريز.

«أخيرًا، بعد أن طلبت منها الزواج منه... تزوجت هذا هوتي @annaferro8!! في الجنة جدا @breathlesscancunsoul كان في 22 مارس وأعطاني «نعم»... انتصرنا. شكرا @hola_mx لمثل هذه المقابلة لطيفة»، وكتب.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

وقد تلقى على الفور الآلاف من الإعجابات والتعليقات، من بينها بعض زملائه في الوسط مثل فيلكا فالينزويلا، الذي كتب: «واحتفظت بالسر هيه، هيه، هيه»؛ أوداليس راميريز: «تهانينا»، بينما غادر آخرون مثل بيدرو برييتو وخوان مارتن جوريغي وجيمينا بيريز لا شوكو لهم المزيد من التهاني مصحوبة برموز تعبيرية للقلوب والتصفيق.

على الرغم من الاحتفال بالصورة، ستكون صورة أخرى أعطت شيئًا للحديث عنه بين عالم الأعمال الاستعراضية حيث أن كلاهما يبتسم في قمصان قطنية بيضاء ويمسكان بطن آنا بيد واحدة، لذا فإن وضع الحمل الواضح قد ولد بالفعل ردود فعل على الاجتماعية. الشبكات، بالإضافة إلى حقيقة أنه شارك المنشور في قصصه إنستا ووضع التعليق: «هل نحن حامل؟ ».

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

«جيد جدًا لـ Fer، لأنه بعد مرضه وكل ما حدث مع الفتاة الأخرى، اعتقدت أنني لن أراه سعيدًا كما هو الآن». «فرناندو ديل سولار وآنا سوبر يتوقعان طفلًا لأن هذه الأنواع من الوضعيات والصور نموذجية» لنكن أبًا». «يا له من دواعي سروري أن أرى فير تكون سعيدة مرة أخرى، تبدو الصور لطيفة للغاية، إنها جميلة جدًا في هذا الفستان واستعاد وجه السعادة الذي كان يفتقر إليه لسنوات». «أنا سعيد لأن العمر ليس عائقا أمام زواجها وأيضا الشيء الأكثر احتمالا هو أنها تتوقع طفلا»، وكتبوا في المنشور.

في أبريل من العام الماضي أنه من خلال منشور على Instagram، شارك الأرجنتيني اللحظة التي اقترح فيها على شريكه الحالي، مما تسبب في الإثارة بين معجبيه لحفل الزفاف الذي تم تأكيده وصفق له الآن من قبل العديد من المكسيكيين والأرجنتينيين.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

في المقطع، يمكنك رؤية فرناندو ديل سولار وهو يأخذ خاتم الخطوبة من أعلى الكعكة، ثم يطلب من آنا الزواج منه. «قال نعم! «، كتب مقدم العرض جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري على شكل حلقة.

«الحياة هي ارتفاع وهبوط مستمر... عندما تمر بالكثير، كل ما تتوق إليه هو الصحة والحب والسعادة والاستقرار... بدون شك، بعد الكثير من المشي، وجدت كل هذا بجانب المرأة التي أحبها: @annaferro8 ″، كتب في هذا المنشور.

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