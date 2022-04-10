COVID-19: يوم الأحد 10 أبريل، ستحضر التطعيمات حتى الساعة 7 ليلاً

لا يوجد عذر لعدم الحصول على اللقاحات! من أجل مواصلة عملية التطعيم وتحصين البيروفيين ضد COVID-19، تواصل Minsa تنظيم حملات لإكمال المخططات.

لهذا السبب، ذكرت مديرة التحصين في وزارة الصحة، ماريا إيلينا مارتينيز، أنه بفضل استراتيجية «أقوم بتطعيم بيرو، أكمل الجرعة التي تفتقر إليها»، اليوم الأحد 10 أبريل، ستكون هناك نقاط تطعيم مختلفة في ليما وبقية البلد حتى تتمكن الأسرة بأكملها من إكمال هذه العملية وبالتالي تجنب موجات جديدة.

يمكن للأشخاص الذين لم يطبقوا الجرعة الأولى بعد أو لا يزال لديهم الجرعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة المعلقة، إذا كان عمرهم أكثر من 70 عامًا، القيام بذلك في يوم الأحد الذي سينتهي في الساعة 7 مساءً.

وأكد مسؤول مينسا أنه بفضل الاستراتيجية، سيتم تطعيم عائلات بأكملها. كما أكد أنهم لن يخذلوا حذرهم، لأن التحدي يكمن في تطعيم أكثر من 90٪ من السكان المستهدفين في بيرو.

قال رئيس التحصينات: «اللقاحات آمنة وفعالة، لذا فإن التطعيم مخصص لجميع أفراد الأسرة، ويمكن للأجداد الذهاب لجرعتهم الرابعة، والآباء لثالثهم، والأطفال للمرة الثانية، ونحن ننتظرهم جميعًا بعروض مسلية وممتعة».

ذكّر مارتينيز الآباء ومقدمي الرعاية أنه في يوم الفتاة والصبي البيروفي سيكون هناك سحوبات لأحبائهم المغرورين في كل نقطة تطعيم.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REUTERS

ما تحتاج إلى وضعه في الاعتبار

انتقل إلى مركز التطعيم الأقرب إلى منزلك، إذا كنت تنتمي إلى أي من المجموعات التالية:

الفتيات والفتيان من سن 5 إلى 11 سنة الذين يحتاجون إلى الجرعة الأولى أو الثانية.

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا والذين يحتاجون إلى جرعاتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة (بعد 5 أشهر من الجرعة الثانية من لقاح COVID-19).

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يحتاجون إلى جرعاتهم الأولى والثانية والثالثة (بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية من لقاح COVID-19).

الأشخاص المتخلفون عن الأعمار الأخرى الذين يحتاجون إلى جرعات أولى أو ثانية أو ثالثة.

المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان والذين يحتاجون إلى جرعاتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

الأشخاص الذين لديهم أي عوامل خطر أو اعتلال مشترك (وفقًا لبروتوكولات التطعيم COVID-19 لهذه المجموعة من الأشخاص).

قد تتلقى تطبيق الجرعة الرابعة من لقاح COVID-19:

- إذا كان عمرك 70 عامًا أو أكبر و 5 أشهر بعد الجرعة الثالثة.

- إذا كنت مريضًا مثبت للمناعة وبعد 5 أشهر من الجرعة الثالثة.

- إذا كنت موظفًا صحيًا وبعد 5 أشهر من الجرعة الثالثة.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

انتبه

إذا كنت لا تزال لا تظهر في السجل، فانتقل مع بطاقة الهوية الخاصة بك إلى أقرب مركز تطعيم. تقوم وزارة الصحة بتحديث المعلومات.

إذا أمكن، قم بتنزيل نموذج الموافقة المستنيرة وملئه. خذها مع بطاقة الهوية الخاصة بك لتسريع العملية.

إذا لم يكن لديك بطاقة الهوية المادية لطفلك في متناول اليد، يمكنك تقديم شهادة الميلاد أو إثبات الملاحظات أو بطاقة التطعيم أو وثيقة المعمودية.

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